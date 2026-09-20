가수 겸 배우 이승기가 싸이의 대표곡으로 알려진 '아버지'에 얽힌 비화를 공개했다./사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 이승기가 싸이의 대표곡으로 알려진 '아버지'에 얽힌 비화를 공개했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

가수 겸 배우 이승기가 싸이의 대표곡으로 알려진 '아버지'에 얽힌 비화를 공개했다.지난 19일 방송된 '불후의 명곡' 774회는 '2026 NEW WAVE Festival in 울산' 2부로 꾸며졌다. 이승기는 래퍼 매드클라운과 함께 '아버지' 무대를 선보였다. 발라드와 랩을 결합한 두 사람의 협업으로 기존 곡과는 또 다른 분위기를 완성했다.무대에 앞서 이승기는 '아버지'에 얽힌 비화를 전했다. 대중에게 싸이의 노래로 익숙한 곡이지만, 당초 자신의 앨범에 먼저 실렸다는 것. 이승기는 "원래는 내 1집 수록곡"이라고 밝혔다. 이어 "싸이 형이 내가 고등학생 때 처음으로 이 곡을 주셨고, 이후 다시 부르면서 싸이 형의 목소리로도 사랑받는 명곡이 됐다"고 설명했다.'아버지'는 이승기가 2004년 발표한 정규 1집에 수록된 곡이다. 이후 싸이가 직접 부른 버전을 발표하면서 대중에게도 널리 알려졌다. 이승기는 최근 두 아이의 아빠가 됐다. 배우 이다인과 2023년 결혼한 그는 지난해 첫째 딸을 얻은 데 이어 지난 7월 둘째를 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr