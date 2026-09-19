사진=유튜브 '퍼스트펭귄 이선민' 및 피식대학'

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개그맨 이선민이 1000만원 현상금을 내건 금연 공약 후 소변과 구강 검사를 받았다.19일 유튜브 채널 '퍼스트펭귄 이선민'과 피식대학'에는 '[그것이 알고싶어여] 이선민 금연 한 달, 과연 잘 지키고 있을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이용주는 '그것이 알고 싶다'의 김상중으로 분해 이선민의 금연 공약을 소개했다. 이선민은 앞서 자신의 흡연 모습을 촬영해 제보하면 현상금을 주겠다고 선언했다. 처음에는 3000만원을 내걸었지만 이후 금액을 1000만원으로 조정했다.제작진은 이선민이 실제로 금연을 이어가고 있는지 확인하기 위해 주변을 살폈다. 차량 안에서는 담배가 발견되지 않았지만, 주변인들은 이선민의 금연 여부를 의심했다.이선민은 금연 상황을 점검했다. 그는 "금연한 지 보름이 좀 넘은 것 같다"고 말했다. 금연 전 흡연량에 대해서는 "연초는 그래도 많이 줄인 상태였고, 궐련형 담배는 하루에 한 갑 정도 피웠던 것 같다"고 밝혔다.금연 중 가장 힘든 순간도 털어놨다. 이선민은 "짬뽕을 먹고 나왔을 때가 힘들다. 매콤한 걸 먹고 나오면 조금 힘들 때가 있다"고 말했다. 술자리 역시 고비라고 했다. 그는 "남들이 다 피우러 갈 때 나도 같이 나갔었는데, 저들이 피우는 걸 보면서 '나도 한 대 피우고 싶은데' 할 때가 제일 힘들다"고 전했다.이선민의 금연 여부를 확인하기 위해 소변검사와 구강검사를 진행했다. 검사 키트에는 두 줄이 나와야 금연 상태가 확인된다고 설명했다. 먼저 진행한 소변검사에서는 한 줄이 흐릿하게 나타나 이선민을 당황하게 했다.이어진 구강검사에서는 두 줄이 또렷하게 나왔다. 결과를 확인한 이선민은 환호하며 "반박해보십시오 여러분. 이거 안 했으면 더 억울할 뻔했다"고 말했다.이선민은 금연 후 달라진 점에 대해서도 언급했다. 그는 아침에 일어났을 때 상쾌한 느낌이 든다며 금연을 이어가고 있다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr