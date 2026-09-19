이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

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‘김주하의 데이앤나잇’ 현봉식이 ‘범죄도시4’ 촬영 당시 가발을 썼던 사연을 털어놨다.19일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’ 43회에는 현봉식이 출연해 배우 생활 중 겪은 번아웃을 이야기했다.현봉식은 “‘비상선언’ 끝나고 이유 없이 힘들더라. 촬영 시간이 다 되어가는데 대사는 안 외우고 멍하니 있더라”며 6~7년 차에 번아웃을 겪었다고 밝혔다.현봉식은 “주변 사람들한테 ‘나 힘들다’고 얘기해 봤는데 공감이 전혀 안 되더라. 지금 이렇게 잘 활동하고 있는데. 저랑 대화하던 분들이 다 무명 배우였고 제 이야기에 공감해 줄 사람이 한 명도 없었는데 대표 형이 알아주더라”며 당시를 회상했다.이후 수면장애와 탈모까지 겪었다. 하루에 3시간 이상 연속으로 잠들기 어려웠고, 촬영과 관련된 악몽도 이어졌다.결국 병원을 찾은 현봉식은 검사 후 “몸 상태가 산송장이다. 자부터 주무셔라”는 말을 들었다. 집먼지 알레르기 수치도 높게 나왔으며, 약을 복용한 뒤 상태가 나아졌다.탈모가 심해지자 “몰라 대머리 하지 뭐”라며 체념하기도 했다. 이후 친구 부부의 도움으로 병원을 찾아 치료를 받았다.당시 힘들었던 작품으로 “‘이 연애는 불가항력’, ‘범죄도시4’”를 꼽은 현봉식은 “‘범죄도시4’ 가발로 찍은 것도 있고 흑채도 칠했다”고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr