사진=MBC '놀면 뭐하니' 유튜브

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가수 하하가 바쁜 일정 탓에 자녀들과 쌓지 못한 시간에 대한 아쉬움을 털어놨다.19일 MBC '놀면 뭐하니? 유튜브 채널에는 '[뭔데 뭔데! 이게 무슨 난리고] 쩐의 전쟁 가발을 벗은 뒤 이야기… 난리 전야제'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 '놀면 뭐하니?' 멤버들의 촬영 전 모습이 공개됐다. 하하는 지방 촬영과 늦은 귀가가 반복되는 일상을 언급했다. 그는 바쁜 스케줄 탓에 일주일 동안 아이들 얼굴을 못 봤다"고 말했고, 주우재는 "일주일 못 봤으면 엄청 커 있었겠다"고 반응했다.하하는 "진짜 오랜만에 새벽 3시에 들어갔다"며 바쁜 스케줄 뒤 집에 돌아갔던 순간을 떠올렸다. 그는 "애들이 자는데 내가 문을 딱 열었는데 애들이 너무 커져 있는 거야"라며 "그게 울컥하더라. 이렇게 바쁘게 살아서 뭐 하나 싶더라"고 속내를 드러냈다.자녀들과 더 많은 추억을 쌓고 싶다고 밝힌 하하는 "아빠가 된 뒤에는 책임감이 커져 삶의 변화를 쉽게 결정하기 어렵다"면서 "아빠가 되면 너희들도 알 것"이라고 전했다.허경환은 심리학자 알프레드 아들러의 이야기를 꺼냈다. 그는 "내 삶을 변화시키기가 너무 불안한 거다. 그런데 안 변화시키면 불만이 생긴다"며 변화에 대한 생각을 전했다.주우재는 하하에게 하고 싶은 일을 해봤으면 좋겠다는 뜻을 전했다. 하하는 세 사람이 함께 여행을 떠나는 것만으로도 좋다며 편안하게 시간을 보내고 싶다고 이야기했다.한편 하하가 출연 중인 MBC '놀면 뭐하니?'는 2026 아이치·나고야 아시안게임 중계 여파로 19일을 시작으로 26일과 10월 3일까지 3주 연속 결방한다. 제작진은 시청자들의 양해를 구하며 국가대표팀의 선전을 기원했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr