이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

‘나 혼자 산다’ 김대호가 전현무에게 비혼 여부를 물었다.18일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 말미에는 추석을 앞두고 기안84의 집에 모인 김대호와 전현무의 모습이 예고됐다.김대호는 기안84의 집을 처음 찾아 곳곳을 둘러봤다. 기안84는 집을 구경하던 김대호에게 자신의 대상 트로피를 보여주며 “너 못 받았지? 집에 이런 거 없잖아”라고 자랑했다.이에 김대호는 망설임 없이 “안 받는 게 나아”라고 응수했다.기안84는 여기서 그치지 않았다. 이번에는 자신이 받은 선물을 꺼내며 “GD가 준 거”, “석진이가 준 거, BTS”라고 소개했다. 김대호는 “BTS 알지”라고 답하며 받아쳤다.잠시 후 전현무도 기안84의 집에 합류했다. 세 사람은 추석을 맞아 함께 음식을 준비하며 시간을 보냈고, 대화 중 결혼에 대한 이야기도 오갔다.김대호는 전현무를 바라보며 “형처럼 될 거 같은 느낌이 든다. 형님 비혼이냐”고 물었다.이에 기안84는 자신을 포함해서 전현무와 김대호를 향해 “우리는 안 할 거 같다”고 예측했다.기안84의 대상 트로피와 지드래곤, BTS 진에게 받은 선물을 둘러싼 세 사람의 대화에 이어 결혼과 비혼을 주제로 어떤 이야기가 오갔을지 관심이 모인다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr