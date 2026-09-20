사진=정시아 유튜브

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배우 정시아가 과거 뮤직비디오에서 키스신을 찍었던 이지훈과 우연히 만났다.18일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '오빠가 여기서 왜 나와? 유니클로 쇼핑하다 20년 만에 만난 첫키스 상대'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정시아는 아들 옷을 사기 위해 쇼핑몰을 찾았다. 매장을 둘러보던 그는 배우 이지훈과 마주쳤고, 뜻밖의 만남에 반가움을 드러냈다.정시아는 "신인 때 서문탁 언니의 뮤직비디오에서 남녀 멜로물을 찍었다"고 과거를 떠올렸다. 이지훈은 당시 촬영에 대해 "엉망진창이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.두 사람은 함께 소속사 사무실에서 시간을 보냈던 때도 회상했다. 정시아는 "우리 맨날 할 일 없어서 사무실에서 놀았다"고 말했고, 이지훈은 "우리가 언제 이렇게 나이를 먹은 거지"라며 세월의 흐름을 실감했다.정시아는 20여 년 만에 만난 이지훈을 바라보며 "너무 기분이 이상하다. 오빠는 더 멋있다"고 말했다. 제작진이 "또 울려고 한다"고 놀리자 정시아는 웃으며 마음을 가라앉혔다.정시아는 이지훈을 향해 "저희가 몇 년 전이지? 20몇 년 전에 같은 회사에 있었다"고 말했다. 두 사람은 신인 시절 같은 소속사에서 활동한 인연이 있었다.짧은 대화를 마친 뒤 이지훈이 자리를 떠나자 정시아는 그와의 과거 인연을 더 자세히 밝혔다. 그는 "아까 그 오빠가 저희 남편보다 먼저 키스한 오빠다. 저도 잊고 있었는데 생각해보니까 남편보다 먼저였다"고 말했다.정시아와 이지훈이 과거 함께 찍은 뮤직비디오 속 키스신 장면도 공개됐다. 정시아는 당시 인터뷰에서 키스신에 대해 "'아무런 느낌이 없었고 밋밋했다'고 했다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.한편 정시아는 2009년 배우 백도빈과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr