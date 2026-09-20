배우 정시아가 과거 뮤직비디오에서 키스신을 찍었던 이지훈과 우연히 만났다.
18일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '오빠가 여기서 왜 나와? 유니클로 쇼핑하다 20년 만에 만난 첫키스 상대'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 정시아는 아들 옷을 사기 위해 쇼핑몰을 찾았다. 매장을 둘러보던 그는 배우 이지훈과 마주쳤고, 뜻밖의 만남에 반가움을 드러냈다. 정시아는 "신인 때 서문탁 언니의 뮤직비디오에서 남녀 멜로물을 찍었다"고 과거를 떠올렸다. 이지훈은 당시 촬영에 대해 "엉망진창이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.
두 사람은 함께 소속사 사무실에서 시간을 보냈던 때도 회상했다. 정시아는 "우리 맨날 할 일 없어서 사무실에서 놀았다"고 말했고, 이지훈은 "우리가 언제 이렇게 나이를 먹은 거지"라며 세월의 흐름을 실감했다.
정시아는 20여 년 만에 만난 이지훈을 바라보며 "너무 기분이 이상하다. 오빠는 더 멋있다"고 말했다. 제작진이 "또 울려고 한다"고 놀리자 정시아는 웃으며 마음을 가라앉혔다.
정시아는 이지훈을 향해 "저희가 몇 년 전이지? 20몇 년 전에 같은 회사에 있었다"고 말했다. 두 사람은 신인 시절 같은 소속사에서 활동한 인연이 있었다. 짧은 대화를 마친 뒤 이지훈이 자리를 떠나자 정시아는 그와의 과거 인연을 더 자세히 밝혔다. 그는 "아까 그 오빠가 저희 남편보다 먼저 키스한 오빠다. 저도 잊고 있었는데 생각해보니까 남편보다 먼저였다"고 말했다.
정시아와 이지훈이 과거 함께 찍은 뮤직비디오 속 키스신 장면도 공개됐다. 정시아는 당시 인터뷰에서 키스신에 대해 "'아무런 느낌이 없었고 밋밋했다'고 했다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.
한편 정시아는 2009년 배우 백도빈과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
18일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '오빠가 여기서 왜 나와? 유니클로 쇼핑하다 20년 만에 만난 첫키스 상대'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 정시아는 아들 옷을 사기 위해 쇼핑몰을 찾았다. 매장을 둘러보던 그는 배우 이지훈과 마주쳤고, 뜻밖의 만남에 반가움을 드러냈다. 정시아는 "신인 때 서문탁 언니의 뮤직비디오에서 남녀 멜로물을 찍었다"고 과거를 떠올렸다. 이지훈은 당시 촬영에 대해 "엉망진창이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.
두 사람은 함께 소속사 사무실에서 시간을 보냈던 때도 회상했다. 정시아는 "우리 맨날 할 일 없어서 사무실에서 놀았다"고 말했고, 이지훈은 "우리가 언제 이렇게 나이를 먹은 거지"라며 세월의 흐름을 실감했다.
정시아는 20여 년 만에 만난 이지훈을 바라보며 "너무 기분이 이상하다. 오빠는 더 멋있다"고 말했다. 제작진이 "또 울려고 한다"고 놀리자 정시아는 웃으며 마음을 가라앉혔다.
정시아는 이지훈을 향해 "저희가 몇 년 전이지? 20몇 년 전에 같은 회사에 있었다"고 말했다. 두 사람은 신인 시절 같은 소속사에서 활동한 인연이 있었다. 짧은 대화를 마친 뒤 이지훈이 자리를 떠나자 정시아는 그와의 과거 인연을 더 자세히 밝혔다. 그는 "아까 그 오빠가 저희 남편보다 먼저 키스한 오빠다. 저도 잊고 있었는데 생각해보니까 남편보다 먼저였다"고 말했다.
정시아와 이지훈이 과거 함께 찍은 뮤직비디오 속 키스신 장면도 공개됐다. 정시아는 당시 인터뷰에서 키스신에 대해 "'아무런 느낌이 없었고 밋밋했다'고 했다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.
한편 정시아는 2009년 배우 백도빈과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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