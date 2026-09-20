배우 손예진이 SNS에 남편 현빈의 사진을 올릴 때마다 얼굴을 가렸던 이유를 밝혔다./사진=손예진 SNS

배우 손예진이 SNS에 남편 현빈의 사진을 올릴 때마다 얼굴을 가렸던 이유를 밝혔다./사진=넷플릭스 유튜브 캡처

배우 손예진이 SNS에 남편 현빈의 사진을 올릴 때마다 얼굴을 가렸던 이유를 밝혔다.지난 17일 넷플릭스 코리아 채널에는 '용안 합 굉장하다. 세 친구의 위험한 사랑 내기'라는 제목의 '홍보하러 온 건 맞는데' 영상이 공개됐다. 이날 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 주역 손예진, 지창욱, 나나가 출연했다.손예진은 최근 육아에 집중하고 있다고 근황을 전했다. 그는 "요즘 아기 키우고 지낸다. 작품 작업은 안 하고 쉬고 있는데, 아기 키우는 게 더 힘들다"며 육아 중인 일상을 이야기했다.가족 여행에 관한 이야기를 나누던 중 현빈도 자연스럽게 언급됐다. 조나단은 손예진이 SNS에 가족사진을 공개하면서 현빈의 얼굴을 스티커로 가리는 것을 두고 "웃긴 게 사진을 스티커로 가려서 모두가 남편에 대해서 궁금해하더라"고 말했다.유병재 역시 "이건 자의였어? 배려를 해준 거야?"라고 물었다. 이에 손예진은 "나는 그냥 '올리면 되는 거 아니야?' 그랬더니 '나 가려줘'라고 하더라. 그래서 내가 항상 가려준다"고 설명했다.손예진은 SNS를 통해 일상을 공유하는 이유도 이야기했다. 그는 "우리는 오피셜하게 많은 것을 공유하니까 그 밖에 재밌고 일상적인 것들을 올리고 싶었다"며 별도의 계정을 만든 배경을 전했다.손예진과 현빈은 2022년 3월 결혼했으며 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr