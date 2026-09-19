사진=텐아시아DB

사진=이미숙 유튜브

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배우 이미숙이 미래의 며느리에게 명절 음식을 시키지 않겠다는 생각을 밝혔다.18일 유튜브 채널 '이미숙_숙스러운 미숙씨'에는 '추석엔 이미숙식 만두. 얼큰하게 빚고 신나게 놀았습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이미숙은 한복 입고 제작진을 맞이했다. 분주한 제작진을 보던 그는 PD를 툭 치며 "잘 찍으라"고 경고하다가, "이제부터는 떄리지 않겠다"고 약속했다. PD는 "다 때려놓고"라며 너스레를 떨었다.추석을 앞두고 만두를 빚으며 직접 만두소를 준비했다. 그는 두부와 묵은지, 숙주, 돼지고기, 소고기, 당면 등을 넣어 만두소를 만들었고, 어머니에게서 배운 방식으로 얼큰한 만둣국까지 완성했다.만두소를 만들던 이미숙은 "참 내가 진짜 며느리 때도 안 했던 일들 같은데"라고 말하며 웃었다. 대화 중 며느리 이야기가 나오자 그는 "나는 내 며느리나 이런 사람한테 절대 이런 거 안 시키지"라고 단호하게 밝혔다.이미숙은 "나는 며느리가 올까 봐 무서워"라고 말해 주변을 웃게 했다. 그는 "너네들끼리 잘 지내라는 거다. 명절 때도 안 부르고 여행 가라고 한다. 명절 때 내가 바쁘다"고 이야기했다.만두를 빚는 과정에서는 명절 가족 모임 이야기도 나왔다. 이미숙이 주변 사람들에게 잔소리를 하자 지인은 "이게 약간 만두 빚기를 빙자한 잔소리 타임"이라고 말했다. 이미숙은 "원래 그런 거야. 그래서 추석, 명절 밑에 이런 데 싸움이 많이 난다잖아"라고 받아쳤다.한편 이미숙은 1987년 성형외과 전문의와 결혼했으나 약 20년 만에 이혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr