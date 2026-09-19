사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 최예나가 이준의 '캐치 캐치' 댄스 커버 영상이 화제가 된 뒤 더 연습했다고 밝혔다.19일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 가수 최예나가 게스트로 출연했다.이날 최예나는 등장과 함께 '캐치 캐치' 안무를 선보였다. 양세형은 '캐치 캐치'가 큰 사랑을 받을 것으로 예상했는지 물었고, 최예나는 "정말 생각했던 것보다 훨씬 더 많이 사랑을 받았다"고 답했다.최예나는 처음 곡을 들었을 때부터 반응이 올 것 같은 느낌이 있었다고 밝혔다. 그는 "처음 노래를 들었을 때 느낌이 왔다"며 "곡을 들으면서 몸이 먼저 움직였다"고 말했다.특히 곡의 킬링파트 안무는 빠르게 만들어졌다고 전했다. 최예나는 "(킬링파트) 동작은 5초 만에 나왔다"고 밝혔다. 노래를 듣자마자 떠오른 동작이 현재의 포인트 안무가 됐다는 설명이다.그러나 이준의 댄스 커버가 공개된 뒤에는 예상치 못한 위기의식을 느꼈다고 했다. 이준은 야구장에서 치어리더 체험에 나서 '캐치 캐치' 안무를 선보였고, 해당 영상은 온라인에서 화제를 모았다.최예나는 이준의 영상을 두고 "진짜 너무 좋아해서 하루에 열 번씩 봤다"고 말했다. 이어 "모든 알고리즘을 장악하더니 '최예나 곡 뺏겼다'고 하더라"고 덧붙였다.그는 "위기의식이 들면서 '아닌데, 이거 내 건데' 했다"고 털어놨다. 이준의 커버 영상이 확산되는 모습을 본 뒤에는 연습실에 가서 더 연습하기도 했다고 밝혔다.최예나는 '캐치 캐치' 활동 이후 바쁜 일정을 보내고 있다고 전했다. 그는 "잡혀 있는 스케줄만 20개다. 11월까지는 계속 잡혀 있고 시상식은 더 잡힐 예정"이라고 말했다.한편 최예나는 최근 워터밤 무대에서 과도한 노출 대신 전신 슈트를 선택해 화제를 모았다. 해당 의상은 최예나가 직접 낸 아이디어로 알려졌으며, 자신만의 개성을 살린 무대로 관객들의 호응을 얻었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr