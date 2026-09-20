이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘미스뭐어때 안문숙’

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배우 안문숙이 자선바자회에서 노소영 관장을 만나 눈길을 끌었다.19일 유튜브 채널 ‘미스뭐어때 안문숙’에는 ‘노소영 관장을 만나다!’라는 제목의 영상이 공개됐다.안문숙은 친언니와 함께 자선바자회에 참석해 직접 준비한 물품을 출품했다.그는 “더위가 가버리고 선선해져서 좋지만 한 해가 또 간다. 이런 날씨에 이웃들을 돕자고 바자회를 많이 하는데 내가 하고 있는 물품을 출품했다”며 행사에 함께한 이유를 밝혔다.현장에서는 안문숙에게 사인을 요청하는 사람들도 이어졌다.이때 노소영 관장이 안문숙의 부스를 찾았다. 안문숙은 “충성!”이라며 반갑게 맞았고, 노소영 관장은 안문숙이 판매하는 김치를 직접 맛본 뒤 구매했다.안문숙은 “꼼꼼히 봐주시고 구매까지”라는 자막으로 고마운 마음을 나타냈다.한편 아트센터 나비 노소영 관장은 최태원 SK그룹 회장과 이혼 및 재산분할 소송을 진행 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr