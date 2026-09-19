배우 문상민이 'ATA페스티벌'에서 다채로운 이야기로 관객들과 소통했다. /사진=텐아시아DB

배우 문상민이 'ATA페스티벌'에 참석했다. /사진=텐아시아DB, ATA페스티벌

배우 문상민이 'ATA 페스티벌' 백스테이지부터 다이나믹 듀오의 공연에 맞춰 그루브를 타며 축제를 만끽했다. 무대 위에서는 다이나믹 듀오에 이어 아이유를 향한 팬심까지 나타내며 남다른 음악 사랑을 보여줬다.19일 서울 상암동 난지한강공원에서 올해로 2회차를 맞은 '2026 아시아 탑 아티스트 페스티벌(2026 ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 ATA 페스티벌)'이 개최됐다. 이날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 문상민, 카더가든, 루시, 앤팀, 우즈, 씨엔블루 등이 무대에 오른다.문상민은 토크 무대에 오르기 직전, 백스테이지에서 앞선 순서인 다이나믹 듀오의 공연을 즐기기도 했다. 음악에 맞춰 리듬을 타고 가사를 흥얼거리기도 하는 등 여느 관객처럼 공연에 몰입하는 모습으로 눈길을 끌었다. 실제 무대에 오른 뒤에도 "앞 순서였던 다이나믹 듀오 선배님의 너무 팬"이라며 팬심을 나타냈다. 그러면서 다이나믹 듀오의 '자니'를 일부 불러 관객들의 호응을 얻기도 했다.평소 즐겨 듣는 음악에 관한 이야기를 나누던 중에는 아이유를 언급했다. 문상민은 "아이유 선배님의 노래를 정말 자주, 많이 듣는다"고 밝혔다.문상민은 "드라마를 찍기 전에 아이유 선배님의 노래를 들으면 동화 속에 들어가는 느낌을 받는다. 아이가 된 것 같고 그 순간에 몰입할 수 있는 힘을 얻게 된다"며 "출근길에 아이유 선배님의 노래를 많이 듣는다"고 설명했다.그는 평소 오래된 음악과 록 장르도 즐겨 듣는다고 했다. 문상민은 영화 '파반느'를 촬영하면서 극 중 경록의 음악 취향에 공감했다며 "옛날 음악을 좋아한다. 들국화 선배님들, 김현철 선배님 노래를 요즘 굉장히 많이 찾아 듣는다. 록도 좋아한다"고 말했다. 이어 "'파반느'에서 경록이가 록에 대해 열심히 설명하는 장면이 있다. 랩을 하는데 정말 내 마음이었다"고 캐릭터와의 공통점을 이야기했다.정작 '파반느' 촬영 당시에는 음악 대신 장작 타는 소리를 즐겨 들었다고. 문상민은 "유튜브에서 장작 타는 소리를 검색해서 자주 들었다. 마음이 차분해지고 집중되는 느낌이 들어서 자동 재생으로 계속 틀어놨다"고 설명했다.'파반느'의 결말에 관해서는 "나는 해피엔딩이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "떠난 것에 관한 아쉬움도 많았지만, 아이슬란드에서의 얼굴을 많이 기억해주시더라. 그 표정을 영화를 통해 보니 뭉클하기도 하고 이상했다. '나한테 이런 얼굴이 있었나' 싶었다"고 작품을 돌아봤다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로, 9월 19~20일 이틀간 개최된다. 음악 공연을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션까지 아우르는 글로벌 문화 플랫폼을 지향한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr