배우 문상민이 '슈룹'에서 호흡을 맞춘 김혜수와 여전히 인연을 이어가고 있다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 문상민이 '슈룹'에서 호흡을 맞춘 김혜수와 여전히 인연을 이어가고 있다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 문상민이 '슈룹'에서 호흡을 맞춘 김혜수와 여전히 인연을 이어가고 있다고 밝혔다.19일 서울 상암동 난지한강공원에서 올해로 2회차를 맞은 '2026 아시아 탑 아티스트 페스티벌(2026 ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 ATA 페스티벌)'이 개최됐다. 이날 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 문상민, 카더가든, 루시, 앤팀, 우즈, 씨엔블루 등이 무대에 오른다.문상민은 영화 '파반느'를 비롯해 배우로서 걸어온 길과 작품 활동에 관해 이야기를 나눴다. 그는 '파반느'에서 호흡을 맞춘 배우들과 촬영이 끝난 뒤에도 인연을 이어가고 있다고 밝혔다. 그는 "선배님들이 하시는 걸 보면서 자연스럽게 좋은 기운을 많이 받았다"며 "지나고 나서 보니 좋은 영화가 있으면 서로 공유하고 있다. 아직도 연락하면서 배우로서 함께하고 있다는 게 가장 큰 선물이 아닌가 싶다"고 말했다.tvN '슈룹'에서 모자 관계로 호흡을 맞춘 김혜수와의 일화도 공개했다. 문상민은 연극 '타인의 삶'을 언급하며 "이동휘 선배님 캐스트를 보고 왔다. 혜수 선배님께서 추천해주셨는데 직접 표까지 예매해주셔서 보고 왔다"고 밝혔다. 이어 "너무 좋았다. 영화로도 보면 좋겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.문상민과 김혜수는 2022년 방송된 '슈룹'에서 각각 성남대군과 중전 화령 역을 맡아 모자 호흡을 맞췄다. 작품이 끝난 지 약 4년이 지난 현재까지도 작품을 추천하고 함께 문화생활을 공유하며 인연을 이어가고 있는 셈이다.문상민은 2019년 데뷔 이후 쉼 없이 작품 활동을 이어온 데 대한 소회도 밝혔다. 그는 "감사하게도 계속 촬영하고 있고 끊임없이 작품을 찍어왔다"며 "이렇게 소장님을 만나 이야기를 나눌 수 있다는 것도 영광이다. 6년간 달려온 시간을 보상받는 느낌"이라고 말했다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로, 9월 19~20일 이틀간 개최된다. 음악 공연을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션까지 아우르는 글로벌 문화 플랫폼을 지향한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr