사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

사진 = 수지 인스타그램

배우 수지가 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 화이트 셔츠 차림으로 다양한 표정을 공개했다.수지는 최근 자신의 인스타그램에 "세럼인형 맘에 들었다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 수지는 머리카락을 뒤로 단정하게 넘긴 채 화이트 셔츠를 입고 환하게 웃고 있다. 한 손을 얼굴 옆으로 들어 손바닥을 펼쳐 인사하는 포즈를 취했으며 반대쪽 어깨에는 민트색 스트랩을 걸치고 손에는 반지를 착용했다.이어진 사진에서 수지는 커다란 원형 거울 앞에 서서 휴대전화를 들어 거울 셀카를 남기고 있다. 허리 부분이 잡힌 화이트 셔츠 스타일의 의상을 입고 머리는 낮게 묶었으며, 입술을 살짝 내민 채 화면을 바라보는 옆모습이 담겼다.마지막 사진에서 수지는 휴대전화 화면에 띄워진 자신의 사진을 다시 촬영해 공개했다. 화면 속 수지는 머리를 깔끔하게 넘긴 모습으로 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 다문 채 카메라를 바라보고 있으며 한 손에는 휴대폰을 들고 다른 쪽에는 민트색 소품이 자리하고 있다.이를 본 팬들은 "햇살 토끼잖아", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "이 헤어스타일을 소화할 수 있는건 언니 뿐이다", "배수지는 삭발해도 예쁠거임", "수지가 너무 예쁘지" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 수지는 32세로 지난 2016년 37억에 강남구 삼성동 소재의 빌딩을 매입했다. 해당 빌딩은 부동산 시세에 따라 현재는 138억 원 가치에 이른다고 알려졌다. 수지는 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 의외에도 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 차기작을 다양하게 정했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr