다이나믹 듀오가 'ATA 페스티벌' 무대에 올랐다. / 사진=텐아시아DB

다이나믹 듀오가 'ATA 페스티벌' 무대에 올랐다. / 사진=텐아시아DB

그룹 다이나믹 듀오가 연이은 히트곡과 관객들의 떼창으로 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2026'(이하 'ATA 페스티벌')을 뜨겁게 달궜다.19일 서울 상암동 난지한강공원에서 올해로 2회차를 맞은 'ATA 페스티벌'이 열렸다. 다이나믹 듀오는 수많은 히트곡 무대를 선보이며 큰 호응을 얻었다.다이나믹 듀오는 'smoke'와 '맵고 짜고 단거' 두 곡으로 무대의 포문을 열었다. 무대 도중 음향이 잠시 중단되는 해프닝이 있었지만 당황하지 않고 무대를 이어가며 관객들의 큰 호응을 끌어냈다. 개코는 "많이 더우신 것 같은데 그냥 땀 흘리며 놀자"며 분위기를 달궜다.이어 'AEAO'와 '죽일 놈'으로 무대가 펼쳐졌다. 익숙한 전주가 흘러나오자 관객들은 한 손을 좌우로 흔들며 노래를 따라 불렀고 현장은 떼창으로 가득 찼다.무대가 이어질수록 분위기는 한층 달아올랐다. 최자는 "조용한 노래 안 하고 신나는 걸로 좀 더 달려가 보겠다"며 "차라리 땀 뻘뻘 흘리며 신나게 노는 게 낫다"고 말했다. 객석에서는 환호가 쏟아져 나왔다.다이나믹 듀오는 '고백', '출첵', '물음표', '씨쓰루'를 연이어 선보이며 열기를 끌어올렸다. 더운 날씨에도 불구하고 관객들은 자리에서 뛰며 무대를 즐겼다. 노래가 끝난 뒤 개코는 불기둥 무대 효과를 두고 "무대 효과가 물 폭탄일 줄 알았는데 불이 나와서 노래 부르면서도 상당히 죄송스러웠다"며 웃음을 자아냈다.DJ 소개와 함께 특별한 순서도 마련됐다. 개코는 DJ에 대해 "20년 넘게 함께 하고 있다"며 "스크래치를 우리나라에서 제일 잘하는 사람"이라고 소개했다. 짧은 디제잉 퍼포먼스가 펼쳐진 뒤 다이나믹 듀오는 'Wake up'과 '불타는 금요일'로 무대를 마무리했다.그러나 관객들은 곧바로 앙코르를 연신 외쳤다. 다시 무대에 오른 최자는 "앵콜 소리가 너무 빨리 잦아들어서 들어가지도 못했다"고 말해 웃음을 안겼다. 그는 "이 노래를 원래 낮에는 안 부르고 밤에 부르는데 오늘은 부르고 싶다"고 말했다.앙코르곡은 '자니'였다. 개코의 무반주 선창으로 시작된 노래에 관객들이 목소리를 보태면서 현장은 다시 떼창으로 가득 찼다. 다이나믹 듀오는 마지막 무대까지 축제의 열기를 이어가며 무대를 마쳤다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로 9월 19~20일 이틀간 개최된다. 첫째날에는 다이나믹 듀오, 씨엔블루, 루시, 앤팀, 우즈, 카더가든, 이오욱, 김수영, 하이파이유니콘과 배우 문상민 등이 무대에 오른다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr