'ATA 페스티벌'이 9월 19일 서울 상암동 난지한강공원에서 개최됐다. 앤팀 측이 관객들을 위한 선물을 준비했다. / 사진=김지원 기자

'ATA 페스티벌'이 9월 19일 서울 상암동 난지한강공원에서 개최됐다. ATA 오락실 부스에서 많은 관객들이 게임을 즐기고 있다. / 사진=김지원 기자

'ATA 페스티벌'이 9월 19일 서울 상암동 난지한강공원에서 개최됐다. / 사진=텐아시아DB, ATA페스티벌

'ATA 페스티벌'이 9월 19일 서울 상암동 난지한강공원에서 개최됐다. 씨엔블루 측에서 관객들에게 줄 부채를 준비했다. / 사진=김지원 기자

'2026 아시아 탑 아티스트 페스티벌(2026 ASIA TOP ARTIST FESTIVAL, 이하 ATA 페스티벌)' 무대 밖에서도 관객들의 발길은 분주했다. 'ATA 페스티벌'은 공연을 기다리는 시간까지 축제로 즐길 수 있도록 행사장 곳곳에 체험형 이벤트와 포토존, 굿즈 판매 공간을 마련했다. 직접 게임에 참여해 경품을 받거나 '최애' 아티스트를 위한 응원 도구를 만드는 관객들로 각 부스 앞은 북적였다.19일 서울 상암동 난지한강공원에서 올해로 2번째를 맞는 'ATA 페스티벌'이 개최됐다. 첫째날인 이날은 하이파이유니콘, 김수영, 이오욱, 다이나믹 듀오, 문상민, 카더가든, 루시, 앤팀, 우즈, 씨엔블루가 무대에 오른다. 둘째날인 20일에는 드래곤포니, 최예나, 최현욱, 데이브레이크, 어반자카파, 알파드라이브원, 이무진, 킥플립, 잔나비, 에이티즈가 공연을 펼친다.행사장에는 공연 외에도 다채로운 즐길거리가 마련됐다. 'ATA 오락실'에서는 우주와 외계인을 콘셉트로 한 게임들이 관객들의 승부욕을 자극했다. 'ATA 무사 착륙 챌린지'는 끈끈이 외계인을 던져 최대한 오래 버티게 하는 게임으로, 성공한 참가자에게 ATA 타투 스티커를 증정한다. '최애 타임 캐치'에서는 좋아하는 아티스트의 데뷔일이나 생일에 맞춰 타이머를 멈추는 미션이 펼쳐졌다. 성공하면 ATA 공식 MD 슬로건을 받을 수 있어 팬들의 도전이 이어졌다.힘으로 승부하는 게임도 있다. '우주선 해머게임'은 해머를 힘껏 내려쳐 우주선에 빛을 올리는 '도파민 게이지 충전 미션'이다. 참가자들은 ATA 스페셜 배지 2종을 얻기 위해 힘껏 해머를 내리쳤다. 직접 응원 깃발을 꾸미는 'FLAG YOUR ARTIST'에서는 저마다 개성을 담은 깃발을 만들어 좋아하는 아티스트를 향한 팬심을 드러냈다.행사장 전체가 게임 무대가 되기도 했다. 매시 정각마다 등장하는 게릴라 외계인을 찾아 '참참참' 대결에서 승리하면 100% 당첨 스크래치 카드를 받을 수 있는 '지구에 숨은 외계인을 찾아라' 이벤트가 진행됐다. 당첨자는 부스에서 외계인 카라비너와 스타벅스 상품권, 종이 테이블, 접이식 방석 가운데 한 가지를 무작위로 받을 수 있다. 외계인을 찾아 행사장을 누비는 과정 자체가 또 하나의 즐길 거리가 됐다.한경미디어그룹 부스에서도 관객들을 위한 선물이 마련됐다. 구글에서 '한국경제'를 검색해 선호출처로 추가한 뒤 이를 부스 스태프에게 인증하면 ATA 종이 모자를 받을 수 있다. ATA 공식 MD 구매자에게는 일별 선착순 300명에 한해 닥터포헤어 제품을 증정한다.출연 아티스트가 직접 준비한 깜짝 이벤트도 팬들을 즐겁게 했다. 이날 무대에 오르는 그룹 앤팀(&TEAM)은 공연에 앞서 관객들을 위한 선물을 준비했다. 늑대 탈을 쓴 인물과 흰색 수트를 차려입은 인물이 행사장을 돌아다니며 셀로판 소재의 일회용 선글라스를 나눠주자 이를 발견한 팬들이 뒤를 따라 몰려드는 진풍경도 펼쳐졌다. 씨엔블루 역시 관객들이 공연을 더 시원하게 즐길 수 있도록 부채를 준비했다. '에브리바디 뛰어'를 뜻하는 '에.바.뛰'가 적힌 깃발 모양 부채가 즐거움을 선사했다. 공연이 시작되기 전부터 아티스트와 팬이 함께 즐기는 축제 분위기가 행사장 곳곳을 채웠다.페스티벌의 추억을 남길 공간도 빠지지 않았다. 네컷 포토부스 '무딧'은 오전 10시 30분부터 오후 9시까지 운영된다. 현장에서 찍은 사진으로 이날의 기억을 간직하려는 관객들의 발길이 이어졌다. 공식 MD 판매 공간에서는 패션 브랜드 드파운드와 협업한 슬로건과 데코백, 볼캡 등을 만나볼 수 있다.ATA 페스티벌은 텐아시아·한경닷컴 등 한경미디어그룹이 주최하는 K컬처 종합 페스티벌로, 9월 19~20일 이틀간 개최된다. 음악 공연을 넘어 K푸드, K뷰티, K패션까지 아우르는 글로벌 문화 플dosxl랫폼을 지향한다. 다양한 체험 부스와 F&B 공간을 함께 마련해 관객들이 하루 종일 머물며 K컬처를 경험할 수 있도록 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr