가수 최예나가 워터밤 전신 슈트부터 '유미의 세포들' 콘셉트까지 직접 기획한 사실을 공개한다. / 사진=최예나 SNS

가수 최예나가 워터밤 전신 슈트부터 '유미의 세포들' 콘셉트까지 직접 기획한 사실을 공개한다. / 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

가수 최예나가 워터밤 전신 슈트부터 '유미의 세포들' 콘셉트까지 직접 기획한 사실을 공개한다.19일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점' 416회에서는 최예나의 아이디어 회의와 첫 앙코르 콘서트 준비 과정이 그려진다.이날 최예나는 10년째 몸담고 있는 소속사로 출근한다. 최근 선보인 무대에 대한 반응과 향후 활동 방향 등을 직접 정리한 PPT까지 준비해 직원들 앞에서 발표한다.최근 화제가 됐던 무대들의 뒷이야기도 공개한다. 워터밤에서 착용한 전신 슈트와 청룡시리즈어워즈에서 선보인 '유미의 세포들' 콘셉트가 모두 최예나의 아이디어였다는 것.최예나는 아이디어를 내는 데서 그치지 않고 실제 무대 구성에도 직접 참여한다. 첫 앙코르 콘서트 리허설에서는 관객의 호응을 끌어낼 타이밍부터 리프트 속도, 무대 동선 등을 하나씩 확인한다. 공연장 규모가 이전보다 커진 만큼 실제 무대에서 발생할 수 있는 부분까지 직접 점검한다.콘서트 현장에는 다양한 연령대의 팬들이 자리한다. 최예나는 '캐치 캐치'를 시작으로 '네모네모' 등 자신의 곡을 선보인다.아이즈원으로 함께 활동했던 조유리도 특별 게스트로 무대에 오른다. 최예나와 조유리가 다시 한 무대에서 만나는 모습과 함께 나우아임영과 작업한 신곡 '보기 드문 여자' 무대도 방송에서 처음 공개된다.무대 밖에서 직접 PPT를 만들고 콘셉트를 정하는 과정부터 리허설 현장까지 최예나의 공연 준비 과정은 이날 오후 11시 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr