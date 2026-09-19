사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 22기 옥순이 차분한 스타일링으로 다양한 모습을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "저의 방앗간 전포동 스투가서 커피 마시다가 급 빵이 먹고싶어져 팬케이크에 프토까지 먹고 왔어요"라며 "빵빵한 오전을 보냈습니다"고 밝혔다.이어 "요즘 저의 관심사는 거의 다이어트인데요 가을이 되니 말도🐴 저도🙋 ♀️ 살이 찔만큼 식욕은 올라가고 예쁜 옷은 쏟아져 나오니 먹고도 싶고 빼고도 싶은 그런 아이러니에 갇혀버렸어요"라며 "주변에서 그렇게 빼고 싶다면 마운자로나 위고비를 해봐라하는 말을 듣는데 저는 맛있는걸 먹으면서 살을 빼고 싶은겁니다🐖식욕을 없애서 빼고 싶지 않아요😭고로 오늘도 한끼는 참고..운동 뿌수러 갑니다😫"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 귀 옆의 머리카락을 만지며 옆을 바라보고 있다. 부드러운 회갈색 계열의 긴팔 상의와 같은 계열의 롱스커트를 맞춰 입었으며 길게 내려오는 실버 목걸이와 귀걸이로 포인트를 더했다.이어진 사진에서 22기 옥순은 나무와 초록빛 식물이 둘러싼 야외 공간에서 블랙 숄더백을 앞쪽으로 든 채 고개를 옆으로 돌리고 있다. 몸에 자연스럽게 흐르는 상의와 허리 부분이 촘촘하게 잡힌 롱스커트가 하나의 색감으로 이어지고 발목 가까이까지 길게 내려오는 스커트 자락이 전체적인 실루엣을 드러낸다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 같은 공간에 서서 한 손을 머리 위에 올린 채 옆모습을 보이고 있다. 길게 뻗은 생머리가 어깨와 가슴 앞으로 내려오며 얼굴 일부를 가렸고 반대편 손에는 골드 장식이 달린 블랙 가방을 들었다.마지막 사진에서 22기 옥순은 옆으로 몸을 돌린 채 블랙 가방을 품에 들고 손끝을 바라보고 있다. 허리 아래에서 풍성하게 퍼지는 긴 스커트가 옆선까지 고스란히 담겼으며, 햇빛이 비치는 긴 생머리와 회갈색 의상이 자연스럽게 이어진 모습이다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr