사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

사진 = 손연재 인스타그램

전 리듬체조 선수 손연재가 세련된 미니 원피스 차림으로 쇼룸을 둘러보는 모습을 공개했다.손연재는 최근 자신의 인스타그램에 "B&B Italia 쇼룸에 다녀왔어요🤎카멜레온다 소파를 비롯해 평소 궁금했던 다양한 컬렉션을 직접 보며 눈 호강 잔뜩 하고 왔답니다!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손연재는 짙은 그레이 컬러의 민소매 미니 원피스를 입고 대리석 테이블 앞에 앉아 옆을 바라보고 있다. 길게 내려오는 생머리가 한쪽 어깨 앞으로 자연스럽게 흐른 가운데 테이블 위에는 은빛 포트와 찻잔이 놓여 있으며, 손연재는 두 손을 가지런히 모은 자세로 사진에 담겼다.이어진 사진에서 손연재는 꽃무늬가 촘촘하게 짜인 커다란 라탄 체어에 앉아 펼쳐진 책을 내려다보고 있다. 한 손으로 책장을 잡고 다른 손은 턱 아래에 가볍게 댄 모습이며 귀 뒤로 넘긴 긴 머리와 손목의 가느다란 팔찌가 군더더기 없는 원피스 차림과 어우러진다.또 다른 사진에서 손연재는 커다란 격자창을 등지고 브라운 컬러의 암체어에 앉아 책을 펼쳐 들었다. 다리를 가지런히 교차한 채 옆을 바라보고 있으며, 짧은 원피스 아래로 블랙 스트랩 샌들을 매치한 모습이 전신으로 담겼다. 창밖의 대나무가 비치는 밝은 창과 짙은 벽면이 대비되는 가운데 손연재의 긴 생머리와 짙은 그레이 원피스가 차분하게 이어진다.마지막 사진에서 손연재는 유리 진열장 앞에 서서 양손을 뒤쪽 선반에 짚은 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 목선을 따라 자연스럽게 주름이 잡힌 민소매 원피스가 몸선을 따라 떨어지고 허벅지까지 오는 짧은 길이에 한쪽 다리를 살짝 앞으로 둔 자세가 전신을 또렷하게 드러낸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "하…예쁘다", "너무 예뻐", "오 진짜 다예쁘다", "와 날씬날씬", "너무 고급스러워요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 손연재는 2022년 9세 연상의 비연예인 남성과 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 손연재는 앞서 유튜브를 통해 둘째 계획을 언급했다. 영상에서 손연재는 "몸무게가 48kg"이라고 밝히며 둘째 임신을 위해 몸무게를 증량할 것이라고 말하기도 했다. 또한 손연재는 단독주택을 남편과 공동 명의로 72억 원에 매입했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr