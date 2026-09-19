사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

사진 = 최명길 인스타그램

배우 최명길이 수트 차림부터 수영장 풍경까지 다양한 모습을 공개했다.최명길은 최근 자신의 인스타그램에 "🤍🤍🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최명길은 붉은 벽돌 건물을 배경으로 짙은 컬러의 재킷과 팬츠를 입고 난간에 한 손을 올린 채 옆을 바라보고 있다. 재킷 안에는 레이스 장식이 들어간 밝은 색상의 상의를 매치했으며 여러 개의 목걸이와 반지로 포인트를 더했다. 풍성한 웨이브 헤어가 어깨를 감싸는 가운데 살짝 미소 지은 얼굴이 가까이 담겼다.이어진 사진에서 최명길은 같은 수트 차림으로 한 손을 바지 주머니에 넣고 옆모습을 드러냈다. 자연스럽게 볼륨을 살린 웨이브 헤어와 부드럽게 미소 짓는 표정이 눈에 띈다.마지막 사진에서 최명길은 푸른 하늘과 맞닿아 보이는 야외 수영장 옆에 맨발로 서 있다. 선글라스를 착용하고 밝은 색상의 긴 상의를 걸친 모습으로, 한쪽에는 소파와 가방 등이 놓여 있다. 넓게 펼쳐진 수영장 수면에 최명길의 모습이 비치고 뒤편으로 푸른 하늘이 가득 담겼다.이를 본 팬들은 "예뻐요", "정말 매력적이야", "너무 예뻐", "엄청 예뻐요", "아름다우십니다", "언니의 환한 미소가 너무 그리웠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 최명길은 1962년생으로 64세이며 지난 1995년 소설가 겸 정치인 김한길과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 최명길 조카인 권율은 지난해 5월 24일 비연예인과 결혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr