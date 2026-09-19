가수 양희은이 지난 6월 각막이식 수술을 받기 두 달 전 암 수술까지 받은 사실을 뒤늦게 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 양희은이 지난 6월 각막이식 수술을 받기 두 달 전 암 수술까지 받은 사실을 뒤늦게 공개했다. / 사진=김영철 유튜브 채널

가수 양희은이 지난 6월 각막이식 수술을 받기 두 달 전 암 수술까지 받은 사실을 뒤늦게 공개했다. / 사진=김영철 유튜브 채널

가수 양희은이 지난 6월 각막이식 수술을 받기 두 달 전 암 수술까지 받은 사실을 뒤늦게 공개했다. 30세에 말기 난소암을 이겨낸 데 이어 올해에만 두 차례 수술을 받은 사실이 알려졌다.지난 18일 김영철의 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '올해 수술만 두 번한 양희은의 충격 고백 (+김영철 잡도리)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 김영철은 양희은을 만나기 위해 충남 부여를 찾았다. 김영철은 최근 양희은이 이성미, 박미선과 함께 찍은 사진에서 지팡이를 짚고 있던 모습을 언급하며 그의 건강을 걱정했다.양희은은 사진에 대해 "이성미가 자기는 사진을 잘 못 찍는다고 하고 찍었다. 어떻게 계단 밑에서 위로 찍냐. 내가 크게 나왔다"며 웃었다. 이어 그동안 알려지지 않았던 수술 사실을 털어놨다. 양희은은 "사실은 4월에 암 수술을 했고, 눈 수술은 6월에 했다"고 밝혔다.양희은은 어떤 암으로 수술을 받았는지와 현재 치료 과정 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다. 지난 6월 각막이식 수술 사실은 직접 공개했지만, 이에 앞서 암 수술까지 받았다는 사실이 알려진 것은 이번이 처음이다.최근 유방암 투병 사실을 알린 박미선과 나눈 이야기도 공개했다. 양희은은 "그래서 미선이와 만나서 '암 스트롱'을 외쳤다"고 말했다.양희은은 과거에도 암으로 큰 고비를 넘긴 바 있다. 30세 무렵 난소암 말기 판정을 받고 시한부 선고까지 받았으나 수술과 치료를 거쳐 회복했다.올해 6월에는 각막이식 수술을 받았다. 당시 양희은은 MBC 라디오 '여성시대 양희은, 김일중입니다' 생방송에 불참했고, 이후 오른쪽 눈을 붕대로 가린 사진과 함께 수술 사실을 직접 알렸다.그는 당시 "각막 이식 수술하고 퇴원 후 천장을 보며 여러 날 누워 있어야만 한다"며 회복 과정을 전했다. 당시에는 두 달 전 암 수술까지 받았다는 사실은 밝히지 않았다.1971년 데뷔한 양희은은 '아침이슬', '상록수', '한계령', '사랑 그 쓸쓸함에 대하여' 등을 발표하며 50년 넘게 활동을 이어오고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr