배우 윤가이가 18세 연상 장기하와 공개 열애 중 확 달라진 모습으로 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 윤가이가 18세 연상 장기하와 공개 열애 중 확 달라진 모습으로 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 윤가이가 18세 연상 장기하와 공개 열애 중 확 달라진 모습으로 근황을 전했다.윤가이는 지난 18일 자신의 SNS에 "단발 머리 등쟝. 유튜브 띱풀이 보러 가세요. 라디오처럼 들으면서 퇴근하는 맛"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 윤가이는 차 안에서 안전벨트를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 무엇보다 오랫동안 유지해온 긴 머리를 자르고 단발로 변신한 모습이 눈길을 끌었다.윤가이의 단발 변신은 차기작과 관련이 있다. 그는 앞서 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 작품 속 캐릭터를 위해 오랫동안 길러온 머리를 자르는 과정을 공개한 바 있다.당시 윤가이는 긴 머리에 아쉬움을 보이면서도 캐릭터를 위해 과감하게 가위질을 택했다. 이후 완성된 단발머리를 공개하며 이전과는 다른 분위기로 변신했다.최근에는 장기하와의 열애로도 화제를 모았다. 윤가이와 장기하는 18세 나이 차이를 넘어 연인으로 발전해 공개 열애를 이어가고 있다.두 사람은 'SNL 코리아' 시즌4를 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 열애 인정 이후 윤가이가 SNS를 통해 공개한 일상에도 관심이 이어지는 가운데, 이번에는 차기작을 위해 바꾼 헤어스타일로 근황을 알렸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr