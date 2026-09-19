이서진이 남성 게스트를 대하는 태도로 한 차례 지적을 받은 가운데, 지창욱의 '수발 A/S'에 나섰다가 손예진이 등장하자 또다시 관심을 돌렸다. / 사진=텐아시아 DB

이서진이 남성 게스트를 대하는 태도로 한 차례 지적을 받은 가운데, 지창욱의 '수발 A/S'에 나섰다가 손예진이 등장하자 또다시 관심을 돌렸다. / 사진=SBS '비서진'

지창욱이 자신을 위해 다시 뭉친 이서진과 김광규에게 또 한 번 뒷전으로 밀렸다. 손예진과 나나가 등장하자 두 사람의 관심이 순식간에 옮겨갔다.지난 18일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 지난 시즌에 이어 지창욱이 다시 출연해 이서진, 김광규와 만났다.지난 출연 당시 제대로 된 수발을 받지 못했던 지창욱을 위해 이번에는 '수발 A/S'가 마련됐다. 지창욱은 "이번이 두 번째고 형들이랑 친해졌고 유대감도 생겼으니까 호흡이 그때보다는 잘 맞지 않을까 하는 기대감이 있다"고 말했다.그러나 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회에서 손예진과 나나를 만나면서 상황이 달라졌다.이서진은 손예진을 보자 "예쁜 누나", "제일 예쁘다"고 말했다. 손예진이 거울을 확인하자 "거울 안 봐도 예뻐요. 예뻐"라며 칭찬했고, 지창욱을 위해 준비했던 목 관리용 꿀까지 손예진에게 권했다.김광규도 나나에게 지창욱의 선풍기를 건넸다. 결국 지창욱은 점심 식사 자리에서 "나나한테 막 선풍기 갖다주고 예진 선배님한테 물 갖다주고"라며 불만을 드러냈다.자신의 꿀까지 손예진에게 건넸다는 이야기를 들은 뒤에는 "내 것을 주는 건 아깝지 않다. 너무 좋은 마음이니까. 그런데 나한테는 하나도 안 했다는 게 약간 섭섭하다"고 말했다.제작발표회가 끝난 뒤에는 지창욱이 원했던 일정이 이어졌다. 세 사람은 네 컷 사진을 찍고 인형 뽑기와 코인노래방을 찾았다. 코인노래방에서는 지창욱과 김광규가 즉석에서 노래 대결을 벌이기도 했다.뒤풀이에서는 키스신 이야기가 나왔다. 지창욱의 유튜브 영상 가운데 조회수 상위 3개가 모두 키스신이며, '수상한 파트너'에서 남지현과 촬영한 키스신은 5500만뷰를 넘어섰다고 소개됐다.지창욱은 키스신에 대해 "역할이 예뻐 보이고 두 인물의 케미스트리가 좋으면 예뻐지는 것 같다"고 말했다. 이서진은 "밀레니엄 때는 예쁘게 찍었는데, 시청자들의 눈이 높아져서 가짜로 하는 걸 안다. 키스신이 예쁘게 나오려면 앵글을 많이 찍어야 한다. 키스를 많이 해야 한다"고 자신의 경험을 꺼냈다. 이어 "키스신이 그렇게 로맨틱하지 않다. 액션이랑 비슷하다. 힘들기만 하다"고 덧붙였다.지창욱 역시 "그런 장면 찍을 때 리허설을 엄청 많이 한다. 두 사람이 합을 맞춰야 하는 거니까 어떤 동선을 어떻게 해야 할지"라고 설명했다.올해 마흔이 된 지창욱은 쉼 없이 작품 활동을 이어가는 이유도 밝혔다. 그는 바쁠 때는 한 달에 하루 정도 쉴 때도 있다며 "가끔 쉴 때 친구들이랑 술도 먹지 않나. 요즘은 술보다는 잔다"고 말했다.이어 "어느 순간부터 연기적으로 하고 싶은 걸 마음껏 해보자는 생각이 들었다. 나이가 마흔인데 지금만 할 수 있는 역할들이 있지 않나"라며 "지금 할 수 있는 역할을 마음껏 해보고 싶다는 생각에 무리가 안 되는 선에서 하고 있다. 아직까지는 그게 재밌나 보다"고 이야기했다.앞서 이서진은 '비서진'에서 남성 게스트를 대하는 태도를 두고 일부 시청자의 지적을 받은 바 있다. 지창욱을 비롯한 남성 게스트가 등장했을 때 "남자는 부르지 말랬지"라고 말하는 등 여성 게스트와 온도 차가 있다는 반응이 나왔다. 지창욱 역시 지난 출연 당시 원하는 일정을 제대로 하지 못하자 "오늘 제가 하고 싶은 대로 했던 게 있었나요?"라며 서운함을 드러냈다.이날 '비서진'은 분당 최고 시청률 4.3%를 기록했다. 관련 디지털 클립 누적 조회수는 방송 3회 만에 3000만뷰를 넘어섰으며 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈'에서도 3주 연속 예능 프로그램 1위를 기록했다.다음 방송에는 걸그룹 리센느가 출연한다. '비서진'은 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 중계로 한 주 쉬어간 뒤 오는 10월 2일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr