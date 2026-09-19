사진 = 한그루 인스타그램

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사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 브라운 비키니를 입고 수영장 옆에서 다양한 모습을 공개했다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "올해 마지막 비키니가 될 것 같은 날 👙🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 브라운 컬러의 비키니를 입고 화이트 톤의 야외 공간에 맨발로 서 있다. 앞부분을 리본으로 묶은 비키니 상의와 양옆에 끈 장식이 들어간 하의를 착용했으며 머리를 깔끔하게 묶은 채 몸을 옆으로 돌려 뒤쪽을 바라보고 있다.이어진 사진에서 한그루는 수영장이 내려다보이는 쿠션 위에 엎드려 한 손으로 머리를 받치고 있다. 묶어 올린 머리와 브라운 비키니의 가느다란 끈이 뒷모습과 함께 담겼으며 사진 앞쪽에는 파라솔과 라탄 소재 가구가 자리하고 있다. 수영장 건너편으로는 넓은 창과 소파가 보이고 물속에 있는 다른 사람의 모습도 함께 포착됐다.또 다른 사진에서 한그루는 두 손을 허리 가까이에 둔 채 야외 선베드 위에 한쪽 무릎을 올리고 옆을 바라보고 있다. 브라운 비키니와 하나로 묶은 헤어스타일이 전신으로 담겼다.마지막 사진에서 한그루는 선베드에 다리를 포개고 앉아 고개를 숙인 채 비키니 하의 옆쪽의 끈을 손으로 만지고 있다. 앞서 서 있거나 몸을 길게 뻗었던 사진과 달리 앉은 자세가 가까이 담겼으며 브라운 비키니의 리본 디테일과 묶어 올린 머리도 선명하게 보인다.이를 본 팬들은 "눈부시게 너무나도아름답습니다", "비키니 수영복도 여름이끝나서 마지막이고 아쉽네요", "너무 예뻐", "애둘맘이신데 몸매가", "수영복 예쁘고 섹시해요", "비키니여신 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서 "난 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"며 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹고 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는데 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다. 한그루는 인바디 결과표를 공개, 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량 8.6kg을 인증한 바 있다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr