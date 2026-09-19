사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 초록빛이 가득한 야외에서 자연스러운 가을 패션을 선보였다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "가을맞이 오스트카카 신상으로 완성한 룩이에요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 커다란 나무 아래 잔디에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 브라운 컬러의 집업 재킷 안으로 밝은 색상의 상의를 겹쳐 입었으며 밑단을 넓게 접어 올린 청바지에 흰 양말과 블랙 레이스업 슈즈를 매치했다. 옆에는 큼직한 블랙 가방을 내려놓고 한쪽 무릎을 세운 채 편안하게 자리를 잡았고, 손가락에 착용한 여러 개의 반지도 눈에 띈다.이어진 사진에서 31기 순자는 같은 나무에 등을 기댄 채 한 손을 이마 위로 올리고 환하게 웃고 있다. 햇빛을 가리듯 손바닥을 펼친 포즈와 밝은 표정이 함께 담겼으며 잔디 위에 놓인 블랙 가방에는 다른 한 손을 자연스럽게 얹었다. 길게 내려오는 브라운 헤어와 재킷, 넉넉한 실루엣의 청바지가 한 화면에 어우러졌다.또 다른 사진에서 31기 순자는 블랙 가방을 어깨에 멘 채 두 팔을 가슴 앞으로 모으고 서 있다. 브라운 재킷의 넓은 칼라와 앞면 포켓이 선명하게 드러나며, 옆으로 시선을 돌린 모습 뒤로 나무와 낮은 수풀, 잔디가 길게 이어진다. 몸 옆을 넉넉하게 덮는 크기의 블랙 가방도 전체 착장에서 뚜렷한 포인트를 이룬다.마지막 사진에서 31기 순자는 재킷의 지퍼를 끝까지 올린 채 길가에 서서 정면에서 살짝 벗어난 곳을 바라보고 있다. 여유 있게 떨어지는 청바지의 밑단을 크게 접어 블랙 슈즈와 함께 연출했으며 소매 끝으로 밝은 색상의 이너가 살짝 드러난다. 길게 늘어뜨린 머리와 브라운, 블루 컬러를 중심으로 한 차림이 초록빛 나무와 수풀이 이어진 배경 속에 담겼다.이를 본 팬들은 "오늘도 예쁨", "다 이쁜사람", "너무 예뻐", "너무 잘어울리네요", "뭐든 다 잘어울리는 울 공주님", "그냥 자체발광" 등의 댓글을 달았다.앞서 순자는 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr