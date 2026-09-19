가수 겸 배우 차은우의 사적인 대화를 몰래 엿들은 혐의를 받는 50대 여성이 경찰 수사를 받고 있다. / 사진=텐아시아 DB

가수 겸 배우 차은우의 사적인 대화를 몰래 엿들은 혐의를 받는 50대 여성이 경찰 수사를 받고 있다.18일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 50대 여성 A씨를 통신비밀보호법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다.A씨는 지난달 서울 용산구의 한 카페 테이블 아래에 도청장치를 설치해 차은우와 지인이 나누는 대화를 몰래 엿들은 혐의를 받는다.A씨는 지난달 23일과 29일 두 차례 해당 카페를 찾아 도청장치를 설치한 것으로 알려졌다. 이후 30일 자신이 설치한 장치를 회수하려다 적발됐다.당시 A씨는 경찰에 긴급체포됐으나 이후 석방됐다. 현재는 불구속 상태로 수사를 받고 있다.경찰은 A씨의 휴대전화를 확보해 포렌식 작업을 진행하는 한편 공범 여부와 도청장치를 입수한 경로 등을 확인하고 있다.차은우를 특정해 도청장치를 설치한 구체적인 이유와 실제 확보한 대화를 어디에 사용하려 했는지 등은 아직 확인되지 않았다.경찰 관계자는 "관련 사건을 수사 중"이라며 구체적인 수사 내용에 대해서는 확인이 어렵다는 입장을 밝혔다.특히 A씨가 한 차례 우발적으로 도청장치를 설치한 것이 아니라 두 차례에 걸쳐 같은 카페를 찾았다는 점도 확인됐다. 유명 연예인의 사적인 대화를 노린 것으로 의심되는 도청 사건이라는 점에서 경찰의 추가 수사 결과에도 관심이 쏠린다.차은우는 그룹 아스트로 멤버이자 배우로 활동해왔다. 현재 군 복무 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr