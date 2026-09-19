김준호가 과거를 회상한다. / 사진제공=E채널, 채널S

'독박투어' 멤버들이 철원 여행을 떠난다. / 사진제공=E채널, 채널S

예비 아들 아빠 김준호가 20대 시절 철원 MT에서 여자들에게 한눈을 팔았던 추억을 떠올린다. 동기들과 래프팅을 하면서도 "2시 방향에 예쁜 여자"를 외치며 노를 저었다고 고백해 웃음을 안긴다.19일 오후 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 16회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 강원도 철원으로 국내 여행을 떠난다.다섯 사람은 한탄강과 협곡을 품은 주상절리길을 걸으며 과거 철원에서 MT를 했던 시절을 회상한다. 유세윤은 "우리 그때(20대 시절)는 이 좋은 풍경들을 안 보고 계속 여자들만 쳐다보고 그랬지~"라며 KBS 19기 공채 개그맨들과 함께했던 MT를 떠올린다.김준호도 당시를 생생하게 기억했다. 그는 "맞다. 우리 다 같이 래프팅 하다가 '야, 저기 2시 방향에 예쁜 여자!'라고 외치면서 노 젓고 그랬지"라고 털어놓는다. 아름다운 철원의 풍경보다 이성에게 관심이 많았던 20대 시절을 회상하며 웃음을 터뜨린다.추억에 잠겼던 이들은 순담계곡 스카이 전망대로 향한다. 하지만 수직 절벽 아래가 훤히 내려다보이는 철망 다리가 등장하자 고소공포증이 있는 김준호는 곧바로 얼어붙는다. 그는 "아우, 밑을 보면 안 돼. 살벌하다"며 두려움을 드러낸다.김준호의 모습을 본 유세윤은 "주상전립선(?)이 찌릿찌릿하네"라고 너스레를 떤다. 김준호가 두려움을 이겨내고 철망 다리를 무사히 건널 수 있을지 관심을 모은다.홍인규는 철원의 절경을 바라보며 "여기는 가을에 오면 단풍으로 물든 모습을 볼 수 있어 좋겠다"고 감탄한다. 장동민 역시 "맞다. 철원은 사계절을 다 와봐야 하는 곳이다"라고 공감한다.반면 철망 다리에서 진땀을 뺀 김준호는 "우리나라에도 이렇게 스트레스 받는 곳이 있구나"라고 토로해 웃음을 자아낸다.김준호를 비롯한 다섯 사람의 철원 여행기는 19일 오후 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr