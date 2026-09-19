사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

사진 = KBS2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 캡처

장기하와 어반자카파 조현아, 그룹 아이들 소연, 밴드 소란이 감미로운 발라더 성시경과의 만남을 통해 다채로운 입담을 과시했다.지난 18일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 정규 앨범 '산산조각'을 들고 찾아온 장기하를 비롯해 조현아, 소연, 소란이 차례로 출연해 음악 이야기와 유쾌한 비하인드 스토리로 안방극장에 웃음을 선사했다.첫 게스트로 등장한 장기하는 타이틀곡 '너나나나' 무대를 선보이며 분위기를 달궜다. 이에 성시경은 강력한 중독성을 언급하며 수능 금지곡으로 지정돼야 한다고 말하는가 하면, 자신만의 독창적인 음악 영역을 구축한 점을 높이 평가했다.이어 신곡 반응을 두고 펼쳐진 대화에서 장기하는 무반주 곡에 붙은 첫 댓글이 '이게 노래냐?'였다고 밝혀 눈길을 끌었다. 장기하는 "데뷔 당시부터 늘 따라다닌 반응"이라며 "오히려 해당 댓글이 없으면 서운할 지경"이라고 너스레를 떨었다.멜로디 중심의 곡을 시도할 생각은 없냐는 질문이 나오자 장기하는 앞서 언급한 악플을 끌어와 질문을 던진 성시경을 작성자로 의심하는 기지를 발휘해 웃음바다를 만들었다. 장기하는 자신의 노래에 명확한 멜로디가 존재함을 대표곡 '싸구려 커피'로 증명해 보였고 성시경은 과거 박진영의 지론을 인용해 장기해야말로 말과 노래를 완벽히 결합하여 전달하는 독보적인 아티스트라며 칭찬을 아끼지 않았다.뒤이어 무대에 오른 조현아는 오랫동안 이상형으로 꼽아온 성시경을 향해 애정을 가감 없이 드러냈다. 성시경이 "최근 조현아가 본인의 연락처를 얻어갔다"고 밝히자 분위기는 더욱 달아올랐다. 뒷풀이 이후 장문의 메시지를 받았다는 성시경의 말에 조현아는 "수십 번을 수정해 보낸 글이었다"고 털어놨다. 공개된 문자에는 최고의 뮤지션을 향한 팬심 가득한 응원이 담겨 있었다.그러나 다음 날 안부를 묻는 질문에 성시경이 단 네 글자로 단호하게 답한 사실이 밝혀지며 웃음을 자아냈다. 조현아가 메뉴까지 공유하며 일상을 전했음에도 두 글자로 축약된 답장이 돌아오자 현장은 폭소로 물들었다. 조현아는 팬으로서 마음을 전한 것뿐이라고 강조하며 남다른 선후배 케미를 완성했다.이어 등장한 소연은 자신을 둘러싼 엄청난 소문과 신곡에 대한 오해를 바로잡았다. 성시경이 매달 막대한 저작권 수입을 올린다는 소문을 언급하며 신곡 '퇴사할게요'의 연관성을 묻자 소연은 편집된 영상으로 인한 오해라며 명확히 선을 그었다. 실제 수입이 그렇게 거대하다면 더할 나위 없이 행복할 것이라고 능청스럽게 받아친 소연은 사실무근임을 거듭 밝혔다.성시경이 이에 굴하지 않고 기대감을 표한 가운데 소연은 "신보 수록곡 전곡의 작업을 직접 전담했다"고 밝혀 음악적 역량을 증명했다. 이에 성시경은 "저작권료가 한층 더 상승하겠다"고 유쾌한 응원을 건넸다.마지막으로 출연한 소란은 곡 '사랑한 마음엔 죄가 없다'로 화려하게 등장해 차별화된 공연 구상과 챌린지 비하인드를 풀어냈다. 소란은 과거 성시경이 후배로서 편하게 다가오라고 조언해 용기를 얻었으나 정작 챌린지 요청은 단칼에 거절당했던 일화를 폭로해 웃음을 안겼다. 다수의 동료가 참여해 품앗이가 빚으로 변했다는 챌린지 후문도 이어졌다.클래식을 전공해 독학으로 가창을 익혔다고 고백한 소란은 싸이의 대형 콘서트에서 아이디어를 얻은 '쫄딱쇼' 기획을 공개해 시선을 사로잡았다. 소란은 항아리와 바가지로 물을 뿌리는 이색 연출과 십센치의 참가를 언급하는 동시에 무대 위는 온전히 건조함을 유지하겠다는 독특한 규칙을 세워 폭소를 유발했다. 이 같은 구상에 성시경은 게스트 지원사격을 약속해 선배로서의 든든한 면모를 드러냈고 소란은 곡 '이별직전' 무대를 끝으로 방송을 풍성하게 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr