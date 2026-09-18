사진=조정석 유튜브

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배우 조정석이 소속사의 우려에도 드라마 '질투의 화신' 출연을 결정한 이유를 밝혔다.18일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '어떡하지 너? 조정석이 말하는 질투의 화신 비하인드'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 2016년 방송된 SBS 드라마 '질투의 화신'을 다시 보며 출연 당시 비하인드를 전했다. 조정석은 극 중 마초 기자 이화신 역을 맡아 표나리 역의 공효진, 고정원 역의 고경표와 호흡을 맞췄다.조정석은 "'질투의 화신'을 제안받았을 때 처음에는 회사에서 '좀 힘들지 않을까'라고 했다"고 말문을 열었다. 그는 "왜 그러냐고 했더니 남자 주인공이 유방암 환자라는 설정 때문이었다"고 설명했다.조정석은 소속사와 달리 해당 설정에 끌렸다고 밝혔다. 그는 "저는 이게 포인트였다. 그 설정이 너무 좋았다"며 "'남자도 유방암에 걸릴 수 있구나' 생각했다. 유방암에 대한 글도 찾아보고 관심을 갖기 시작했다"고 했다.출연을 결정하기까지는 조정석의 설득이 있었다. 그는 "회사를 제가 설득했다"고 밝혔다. 이어 "하기를 너무 잘했다. 많은 분이 좋아해 주셨고 이 작품을 통해 저 역시 많은 사랑을 받았다"고 말했다.조정석은 공효진과 촬영한 장면도 떠올렸다. 이화신이 유방암 진단을 받는 병원 장면을 보던 그는 "효진이와 저는 한 번 웃음이 터지면 잠깐 촬영을 쉬어야 할 정도였다"고 말했다. 그는 "제가 얼마나 웃음을 참고 있었는지 모른다"고 덧붙였다.유방암 환자용 속옷을 입고 어머니 역의 박정수에게 들키는 장면의 뒷이야기도 공개했다. 극 중 박정수는 아들을 변태로 오해하고 때리는 연기를 선보였다.조정석은 "저때 촬영할 때도 진짜 창피했다. 창피해서 아픈 줄도 몰랐다"고 말했다. 그는 "엄청 맞았다. 맞기 시작하기 전에는 시계를 차고 있는데 어느 순간 시계가 날아갔다"고 말해 웃음을 안겼다.조정석은 '질투의 화신'을 두고 "호흡이 정말 즐겁고 재밌고 유쾌하면서도 로맨틱했던 작품"이라고 회상했다. 그는 "위트가 있는 로맨스를 참 좋아한다. 앞으로도 이런 작품을 만나면 너무 행복할 것 같다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr