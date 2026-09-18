청하가 응급실에서 치료를 받고 있다. / 사진=텐아시아DB

청하 소속사 모어비전 측이 공식 입장을 밝혔다. / 사진=모어비전 SNS

가수 청하가 건강 이상으로 인해 대학 축제 무대에 불참한다.18일 청하의 소속사 모어비전 측은 공식 SNS를 통해 "이날 새벽 소속 아티스트 청하가 건강상의 문제로 응급실에 이송돼 현재 응급실에서 치료받고 있다"고 밝혔다. 이에 따라 금일 예정이었던 경기대학교 축제에도 출연하지 못하게 됐다.경기대 학생회 역시 SNS를 통해 같은 소식을 전했다. 관련 글에는 "공연을 기다려 주신 학우 여러분께 갑작스러운 소식을 전해 드리게 되어 진심으로 죄송하다"며 "청하 아티스트의 빠른 회복을 바란다"고 적었다.모어비전 측은 "갑작스러운 소식으로 심려와 불편을 드려 진심으로 사과의 말씀을 드린다"며 "아티스트가 조속히 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다. 이어 "축제가 안전하고 즐겁게 마무리되기를 진심으로 응원하겠다"고 덧붙였다.청하는 2016년 '프로듀스 101' 시즌1에 출연해 아이오아이(I.O.I)로 데뷔했다. 이후 솔로 가수로 다양한 앨범을 발매하며 많은 사랑을 받았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr