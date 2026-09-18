사진=유튜브 '김가연 임요환의 게임부부'

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배우 김가연이 남편 임요환의 카드로 한복 쇼핑에 나섰다가 카드사의 확인 전화까지 받았다.18일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '임요환 카드로 몰래 한복 천만 원 긁은 김가연 (블랙핑크, 박보검, BTS 한복)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김가연은 1년에 한 번 열리는 한복 행사장을 찾아 남다른 쇼핑 열정을 드러냈다.김가연은 어린 시절부터 한복을 자주 입어 친숙하다며 "우리 전통 옷인데 점점 잊혀져 가니까 나라도 입어야겠다는 생각을 했다"고 밝혔다. 평소 모아 둔 한복도 10벌이 넘는다고. 그는 "50살이 되면 한복 입고 살겠다고 생각했는데 막상 안 되더라. 지금부터 조금씩 모아야 한다"고 말했다.본격적인 쇼핑에 돌입한 김가연은 "신상들이 많이 나왔다고 해서 기쁜 마음으로 남편 모르게 남편 카드 들고 왔다. 어제 5위해서 상금(약 1억 9천만 원) 탔더라. 여보 미안해"라고 너스레를 떨었다. 저고리와 치마가 각각 32만원인 한복 세트의 가격을 듣자 "64만원밖에 안 해. 나 말리지 마"라며 곧바로 장바구니를 찾았다.딸이 "다 사면 천만원 넘는 것 아니냐"고 걱정하자 김가연은 "천만원 안 넘어. 그 정도는 안 넘어"라고 자신했다. 그러나 첫 결제부터 215만원이 나왔고, 뒤이어 진주 장식과 용 문양이 들어간 한복과 머리 장식까지 연달아 살폈다. 블랙핑크 멤버들이 입었던 한복도 언급하며 "역대급으로 예쁜 옷들이 많이 왔다. 너무 좋아서 주체가 안 된다"고 들뜬 모습을 보였다.다른 매장에서 90만7000원을 추가 결제한 뒤에도 쇼핑은 계속됐다. 김가연은 "일상복이나 명품은 안 사는데 한복에는 투자를 많이 한다"고 설명했다. 쇼핑 금액이 400만원, 500만원 가까이 불어난다는 말에는 "필요해서 사는 것"이라며 "1년에 한 번 엄마를 위한 쇼핑 날도 있어야 되는 것 아니냐"고 강조했다.결국 카드사에서도 이상 신호를 감지했다. 김가연은 쇼핑 도중 걸려 온 전화에 "삼성카드에서 전화 왔다. 갑자기 큰 금액을 두 개 딱 쓰니까 맨날 자잘자잘하게 쇼핑하다가 전화가 왔다"고 말해 웃음을 안겼다. 카드사의 확인 전화에도 그는 "이쁜 게 너무 많다"며 마지막까지 구매를 멈추지 못했다.김가연은 이번 소비를 자신의 생일 선물이라고 표현했다. 그는 "9월 9일이 내 생일이라 난 지금 내 생일 선물을 사는 거다. 남편이 사주는 것"이라고 농담했다. "남편이 뭐라고 하지 않느냐"는 질문에는 "우리 남편은 그런 거 뭐라고 안 한다. 대신 자기 것 하나 사주면 그걸로 끝난다"고 답했다. 제작진이 계산한 이날 한복 쇼핑 금액은 총 1000만원이었다.한편 김가연과 임요환은 2011년 혼인신고 후 2016년 결혼식을 올렸다. 두 사람은 유튜브 채널을 통해 부부와 가족의 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr