이미지 크게보기 사진 = 엄정화 유튜브 채널

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배우 고현정이 와인 시음을 한 후 평가를 하자 송혜교가 환한 웃음을 보였다.18일 엄정화의 유튜브 채널에는 ‘파티는 내가 열게. 와인은 누가 마실래? (w정재형, 김완선, 고현정, 송혜교, 김재중, 안신애, 강민경, 김민하)’ 영상이 공개됐다.이날 엄정화의 와인 론칭 행사에는 김민하를 시작으로 김재중, 고현정, 송혜교, 강민경, 안신애, 정재형이 차례로 등장했다.와인 시음이 시작되자 엄정화가 와인을 소개했고, 초대 손님들은 일어나 와인 잔을 부딪쳤다.송혜교는 “가벼워서 좋은데요?”라고 평가했다. 이어 고현정은 와인을 한 모금 마신 뒤 “오 맛있다 화이트 성질머리가 없네 맛이”라고 말해 송혜교를 웃음 짓게 했다.강민경이 “튀는 맛이 없죠?”라고 공감하자 고현정은 “그러면서 다정하고 스윗한 맛”이라고 덧붙였다.이후 강민경이 와인의 맛을 설명하자 송혜교는 “조용히 해라”고 말했고, 강민경 옆에 앉은 것을 두고는 “자리 잘못 앉은 것 같다”고 농담해 웃음을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr