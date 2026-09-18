이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘Umaizing 엄정화 TV’

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17kg를 감량한 배우 김민하의 야윈 모습을 보고 엄정화도 걱정을 내비쳤다.18일 ‘Umaizing 엄정화 TV’ 채널에는 엄정화의 와인 론칭 파티 현장이 담긴 영상이 게재됐다.엄정화는 와인 론칭을 기념해 지인들을 초대했고, 김민하를 비롯해 김재중, 고현정, 송혜교, 강민경 등이 함께했다.김민하와 만난 엄정화는 반갑게 포옹한 뒤 근황을 물었다. 김민하는 “지금 영화 들어갔다. 시한부 역할을 찍고 있다”고 답했다.김민하의 이야기를 들은 엄정화는 “준비하면서 다 뺐구나. 힘들겠다. 잘 관리해라”고 당부했다.김민하는 “저 이거 끝내자마자 체중계 가져다 버릴 거다. 너무 몸무게에”라며 체중 감량에 대한 고충을 내비쳤다.이어 촬영 중인 영화에 대해서는 “슬프지 않다. 분위기가 예쁘다. 둘 다 시한부인데 시한부끼리 사랑에 빠져서 예쁘고 귀엽다. 사랑스러워서 슬프다”고 소개했다.앞서 김민하는 영화 ‘하나 코리아’ 인터뷰에서 16~17kg을 감량했으며, 약 2년에 걸쳐 체중을 줄였다고 밝힌 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr