이미지 크게보기 사진 =SBS ‘무엇이든 해줄지니-비서진’

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‘무엇이든 해줄지니-비서진’ 이서진이 손예진의 실물을 보고 눈을 떼지 못헀다.18일 방송된 SBS 예능 ‘무엇이든 해줄지니-비서진’(이하 ‘비서진’)에서는 배우 지창욱이 ‘my 스타’로 재출연한 가운데 이서진과 김광규가 제작발표회 현장을 찾았다.이서진은 현장에서 손예진을 발견하자 머리카락을 보며 “저 머리 한 가닥은 콘셉트인가?”라고 관심을 보이더니 “알아서 하겠지 창욱이는”이라고 말해 웃음을 안겼다.이후 손예진과 마주친 이서진은 “안녕하세요. 예쁜 누나”라고 인사했다.앞서 ‘서진이네’에서 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’의 주인공이 손예진이라는 사실을 알게 된 뒤 “예쁘네”라고 반응했던 이서진은 이번에도 손예진을 바라보며 눈을 떼지 못하고 “제일 예쁘다”고 감탄했다.또 이서진은 손예진의 골프 영상을 봤다며 현빈도 골프를 치는지 물었다. 손예진은 “남편도 골프를 잘 친다”라며 웃었다.정작 지창욱은 뒷전이었다. 이서진과 김광규가 손예진과 나나에게 관심을 보이자 지창욱은 “오늘도 난항이 예상된다”고 토로해 웃음을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr