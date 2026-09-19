뮤지컬 배우 김소향이 미소를 보이고 있다. / 사진=김소향 SNS

사진=김소향 SNS

뮤지컬 배우 김소향을 향한 팬들의 감동이 쏟아졌다.배우 김소향은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 개의 게시물을 공유했다.공유한 게시물들 속에는 최근 열린 김소향의 25주년 콘서트에 참석한 일부 팬들이 배송된 향수를 일괄 인증하고 있는 모습. 향수에는 김소향의 영문 이니셜이 적혀 있었고, 콘서트 당시 시향했다는 후기가 전해졌다.향수를 배송받은 이들은 "누가 역조공을 이렇게까지 정성 들여서 해주냐", "가보로 남겨야겠다", "아까워서 못 쓴다" 등의 반응을 보이고 있다.앞서 김소향은 지난 2월 뮤지컬 '안나 카레니나'에 함께 출연했던 옥주현의 '캐스팅 독식 논란'이 불거지자 하루 뒤 "할말하않"이라는 의미심장한 문구를 남겨 주목받았다.옥주현은 당시 '안나 카레니나'의 총 38회 공연 중 60%에 달하는 23회 출연이 확정됐다. 반면 김소향의 출연은 7회에 그치면서 독식 논란이 일었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr