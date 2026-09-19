이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

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‘나 혼자 산다’ 방송인 이선민이 1살 차이 나는 유리에게 나이 의심에 의어 유부남 오해까지 해명했다.18일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에는 이선민과 소녀시대 유리가 함께 출연했다.이날 두 사람의 나이가 한 살 차이라는 이야기가 나오자 유리는 좀처럼 믿지 못하는 모습을 보였다. 이선민은 1988년생, 유리는 1989년생이었던 것.이선민이 일상에서 청국장과 간장 달걀밥을 먹는 장면이 등장하자 유리는 “진짜 우리 큰삼촌 같다”고 반응했다.그런 가운데 기안84 또한 “다시 봐도 유부남 같긴 하다”라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.유리는 결국 “아예 미혼이시냐”고 물었고, 이선민은 “아예 미혼”이라고 답했다.하지만 유리는 신분증을 확인하고 싶다는 뜻을 내비쳤다. 이선민은 이에 “정부24 보여드리겠다. 이해한다”고 응수했다. 이를 들은 전현무는 “정부24는 믿을 거지?”라고 물으며 상황을 웃음으로 이어갔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr