영화 '부활남' 스틸컷 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '부활남: 더 레드'가 개봉을 앞두고 시사회를 통해 관객들과 먼저 만났다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '부활남' 스틸컷 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

죽으면 72시간 뒤 살아나고, 살아날 때마다 더 강해진다. 자칫 유치해질 수 있는 설정인데 '부활남'은 생각보다 볼 만하다. 무엇보다 구교환이 액션 히어로와 이렇게 잘 맞을 줄은 몰랐다. 정석의 액션과는 거리가 있지만 오히려 그래서 새롭다. 명절 동안 쌓인 스트레스를 풀기에는 충분하다.오는 30일 개봉하는 영화 '부활남: 더 레드'(감독 백, 이하 '부활남')는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기다. 동명의 웹툰을 원작으로 한다.설정만 보면 진입장벽이 낮지는 않다. 석환은 죽어도 72시간이 지나면 다시 살아나고, 부활을 거듭할수록 신체 능력도 강해진다. 현실과 크게 동떨어진 판타지 히어로물이다.그동안 국내 히어로물은 호불호가 크게 갈려왔다. 초인적인 능력을 지닌 인물과 거대한 세계관, 낯선 설정까지 관객이 받아들여야 할 정보가 많았고, 그 탓에 피로감을 가중시키기도 했다.'부활남'도 비슷한 전개를 따르는 듯 하지만 영화는 복잡한 설명에 오래 머물지 않는다. 죽으면 살아나고, 살아날수록 강해진다는 규칙만 이해하면 이야기를 따라가는 데 큰 무리가 없다. 백 감독 역시 언론시사회에서 제목부터 '부활'이라는 정보를 주는 만큼 주인공을 어떻게 다시 살리고 영화의 속도를 유지할지를 고민했다고 밝힌 바 있다.무엇보다 답답하게 끄는 구간이 많지 않다. 부활을 거듭한 석환은 상당한 힘을 갖게 되고 이를 굳이 감추지도 않는다. 위기를 피하기보다 정면으로 맞붙고, 그만큼 액션의 강도도 점점 높아진다. 주인공이 능력을 갖고도 제대로 사용하지 않아 관객의 속을 태우는 전개와는 거리가 멀다.구교환의 액션은 의외의 볼거리다. 흔히 액션 히어로라고 했을 때 떠올리는 반듯하고 절도 있는 움직임과는 조금 다르다. 구교환 특유의 몸짓과 능청스러운 연기가 액션 안에도 자연스럽게 스며든다.특히 그가 가장 잘하는 능청스러운 연기가 빛을 발한다. 죽고 살아나기를 반복하는 비현실적인 인물을 지나치게 가볍지도, 무겁지도 않게 끌고 간다. 목숨이 오가는 상황에서도 툭 튀어나오는 말과 표정이 석환을 구교환만의 히어로로 만든다. '부활남' 전체를 구교환이 끌고 간다고 해도 과언이 아니다.신승호는 블랙 역으로 구교환과 정반대의 분위기를 만든다. 특히 여러 언어를 오가는 3개 국어 연기가 인상적이다. 서늘한 표정과 낮은 목소리까지 더해져 석환의 능청스러움과 대비되는 긴장감을 만든다.강기영은 석환의 친구 영하 역으로 극의 무게를 덜어준다. 초능력자들이 맞붙는 판타지적인 이야기 사이에서 비교적 현실적인 인물로 등장해 구교환과 티격태격한다. 두 사람이 주고받는 호흡이 액션 사이사이에 웃음을 채운다.특별출연 배우들을 찾아보는 재미도 있다. 김유정과 이동휘 등 익숙한 얼굴이 예상하지 못한 순간 등장한다. 특히 김유정은 후속 이야기를 암시하는 블루 역으로 분해 다음 이야기에 대한 여지를 남긴다.아쉬운 건 한 편의 영화로 완전히 마무리됐다는 느낌이 덜하다는 점이다. 후속편을 염두에 둔 설정과 인물들이 곳곳에 남아 있어 이번 작품만으로는 설명이 부족하게 느껴지는 대목도 있다. 시리즈가 이어진다면 자연스럽게 풀릴 수 있겠지만, 한 편의 영화로 보면 조금 더 보여줬어도 좋았을 법하다.그럼에도 '부활남'은 장점이 많은 영화다. 석환은 죽을수록 강해지고, 강해진 만큼 제대로 싸운다. 이야기는 복잡하지 않고 액션은 직선적이다. 여기에 구교환 특유의 캐릭터가 더해지면서 익숙한 히어로물과는 다른 맛을 만든다.죽었다 살아나는 설정부터 취향을 탈 여지는 분명하지만 이를 장황하게 설명하기보다 액션과 캐릭터로 밀어붙인 선택은 꽤 잘 통한 것으로 보인다. 명절 동안 쌓인 스트레스를 풀 목적으로 선택한다면 충분히 괜찮은 킬링타임 영화다. 후속편이 이어진다면 구교환표 K-히어로가 어디까지 확장될지도 지켜볼 만하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr