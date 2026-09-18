선우용여가 과거 은행을 신뢰하지 못해 집안 뒤주에 현금을 보관했다고 밝혔다. / 사진='전원주인공', '순풍 선우용여' 유튜브 캡처

선우용여가 과거 은행을 신뢰하지 못해 집안 뒤주에 현금을 보관했다고 밝혔다. / 사진='전원주인공', '순풍 선우용여' 유튜브 캡처

배우 선우용여가 과거 은행을 신뢰하지 못해 집안 뒤주에 현금을 보관했다고 밝혔다.지난 17일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '60년 넘게 강화도 다닌 82세 선우용여의 찐 단골 코스 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 선우용여는 최근 은행에서 있었던 일화를 털어놨다.선우용여는 최근 은행을 찾았다가 400만 원 상당의 손해를 입었다고 털어놨다. 매달 100만 원씩 넣는 적금인 줄 알았으나 퇴직연금 상품으로 가입되어 있어 중도에 자유롭게 찾을 수 없었던 것. 결국 수수료를 내고 해지했다는 선우용여는 "6개월 이상은 안 한다. 은행도 믿을 수 없다"며 씁쓸함을 표했다.이어 선우용여는 결혼 직후의 재테크 방식을 회상했다. 그는 "결혼하고 나서 돈을 은행에 맡기지 않고 뒤주 밑이나 이불 밑에 숨겨뒀다"며 "남편을 포함해 아무도 몰랐지만, 훗날 미국에 갈 때 4명분의 비행기 표를 사는 데 아주 유용하게 썼다"고 고백했다. 다만 현재는 은행에 돈을 맡긴다고 덧붙였다.배우 전원주도 앞서 비슷한 사례를 보여줬다. 전원주는 자신의 유튜브 채널을 통해 안방 이불 밑에 보관해 둔 돈 봉투 수십 장을 공개하기도 했다. 당시 전원주는 "밑천을 여기에 깔아뒀는데 아들에게 알려주면 어떡하냐"고 말했고 제작진은 돈을 은행에 보관하라고 조언했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr