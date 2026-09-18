황석정이 '호프' 촬영 비하인드를 밝혔다. / 사진='절에 간 성경' 유튜브 캡처

황석정이 '호프' 촬영 비하인드를 밝혔다. / 사진='절에 간 성경' 유튜브 캡처

배우 황석정이 영화 '호프' 촬영 현장 비하인드를 공개했다.지난 17일 유튜브 채널 '절에 간 성경'에 게재된 영상에는 배우 황석정이 출연했다. 황석정은 방송인 김성경과 함께 파주 심학산 약천사를 방문했다.김성경은 식사 자리에서 황석정이 출연한 영화 '호프'(감독 나홍진)에 대한 이야기를 꺼냈다. 황석정은 죽은 외계인의 시체를 해부하는 보건소장으로 출연해 인상 깊은 연기를 선보였다.황석정은 외계인의 시체를 해부하는 장면에 특별한 대사가 없었다고 밝혔다. 그는 "현장에 가봤더니 '이걸 어떻게?' (연기하지) 이렇게 됐다"며 "나도 모르게 그 사타구니에 손이 막 가는 거다"라고 털어놨다.황석정은 "다 웃으면서 아니 거기에 왜 집착을 하고 그걸 왜 쑤셔야 하냐고 그러더라"며 "당신들 같으면 안 하겠냐고"라고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "남잔지 여잔지 성별을 구분하는 게 진짜 중요한 거지 않냐"라고 말했다. 김성경은 "황석정만 할 수 있는 거다"라며 감탄했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr