소재원 작가가 양육비와 면접교섭 문제로 전처 허양임과 갈등을 빚고 있는 젝스키스 출신 고지용에게 쓴소리를 했다.

소재원 작가가 양육비와 면접교섭 문제로 전처 허양임과 갈등을 빚고 있는 젝스키스 출신 고지용에게 쓴소리를 했다.소재원은 18일 자신의 SNS에 고지용 관련 보도를 접했다며 "상처받을 아이 생각에 절로 한숨이 내쉬어졌다"고 밝혔다.특히 약 4000만원의 양육비가 지급되지 않았다는 보도를 언급하며 고지용 측이 건강 악화와 입원, 경제적 어려움 등을 이유로 밝힌 데 대해 공감하기 어렵다는 입장을 보였다. 소재원은 "부모의 도리를 먼저 다하시고 아이에 대한 권리를 주장하셨나요?"라며 고지용을 향해 직접 질문하기도 했다.소재원은 자신 역시 친권과 양육권을 가진 한부모 아빠라는 점을 강조했다. 법적으로는 자신이 자녀를 양육하고 있지만 이혼 후에도 전처와 아이들 문제를 함께 논의하고 있다고 설명했다.전처가 이혼 당시 경제적으로 어려운 상황이었음에도 현재 월급 대부분을 아이들을 위해 보내고 있다는 사연도 공개했다. 소재원은 오히려 전처의 생활이 어려워질 것을 걱정해 돈을 돌려보내고 있다고 밝혔다.그는 양육비 문제를 먼저 해결한 뒤 아버지로서 권리를 이야기해야 한다는 취지로 고지용에게 책임을 요구했다. 부모 사이의 다툼에서 누가 이기는지가 아니라 아이에게 부모가 자신의 책임을 다하고 있다는 모습을 보여주는 것이 중요하다고도 강조했다.같은 날 소재원은 또 한 번 전처를 언급했다. 자녀의 담임 교사로 추정되는 인물에게 받은 공지를 공개한 그는 "함께 나란히 걸을 수는 없지만, 아이들 일에서만큼은 아직 우리가 가족이자 부모로 함께하고 있음에 참 다행이라고 느낀다"고 적었다. 이어 "우리 아이들의 엄마가 당신임에 고맙고, 아이들이 우리를 이해하고 밝게 자라줌에 미안한 마음이 조금은 가벼워진다"고 덧붙였다.소재원은 최근에도 여러 차례 전처를 향한 마음을 드러낸 바 있다. 이혼으로 부부 관계는 끝났지만 자녀 문제에서는 부모로서 관계를 이어가고 있다는 게 그의 설명이다.이런 자신의 상황을 공개한 직후 고지용에게 양육비와 부모로서의 책임을 강조했다는 점도 눈길을 끈다. 고지용과 허양임이 면접교섭과 양육비를 두고 법적 갈등을 이어가는 상황에서 소재원은 자신의 공동양육 경험을 근거로 고지용 측 해명에 공개적으로 의문을 제기한 셈이다.고지용과 허양임의 갈등은 최근 수면 위로 올라왔다. 고지용 측은 허양임을 상대로 면접교섭권 방해금지 및 아동 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 냈다. 고지용 측은 이혼 후 약 2년 동안 아들을 여섯 차례 정도밖에 만나지 못했다고 주장하고 있다.이 과정에서 양육비 문제도 불거졌다. 유튜버 이진호는 두 사람이 2024년 4월 협의이혼 당시 월 189만원의 양육비를 지급하기로 했으나 약 4000만원이 밀렸고, 이자까지 포함하면 청구 금액이 약 5000만원에 이른다고 주장했다. 허양임 측이 미지급 양육비를 받기 위한 소송과 재산 가압류 절차에 나섰다는 보도도 나왔다.고지용 측은 고의로 양육비를 지급하지 않은 것은 아니라는 입장이다. 이혼 후 간경화와 간경변, 쇼크 등으로 장기간 치료를 받으면서 경제적 어려움을 겪었고, 건강을 회복한 뒤 밀린 양육비를 분할 납부하겠다는 뜻을 전달했다고 주장했다. 최근에는 지난 8월과 9월 두 차례에 걸쳐 총 326만원을 지급한 것으로 전해졌다.고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들을 얻었다. 두 사람은 2024년 이혼했으며 지난 7월 뒤늦게 파경 사실이 알려졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr