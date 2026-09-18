19년간 친구로 지낸 성인호와 김도민이 연인이 된 지 얼마 지나지 않아 결별했다. / 사진 출처: 웨이브 ‘하절기’ 방송화면 캡처

19년간 친구로 지낸 성인호와 김도민이 연인이 된 지 얼마 지나지 않아 결별했다. / 사진 출처: 웨이브 ‘하절기’ 방송화면 캡처

19년간 친구로 지낸 성인호와 김도민이 연인이 된 지 얼마 지나지 않아 결별했다. / 사진 출처: 웨이브 ‘하절기’ 방송화면 캡처

19년간 친구로 지낸 성인호와 김도민이 연인이 된 지 얼마 지나지 않아 결별했다.18일 자정 웨이브를 통해 공개된 BL 드라마 '하절기' 7, 8화에서는 19년 소꿉친구에서 연인으로 발전한 차도현(성인호 분)과 여은호(김도민 분)가 서로의 미래를 그리는 모습이 담겼다. 그러나 졸업 이후 두 사람이 헤어진 사실이 뒤늦게 드러났다.차도현은 여은호에게 "여름이든 겨울이든 내 옆에 있어. 다신 도망가지 말고"라며 "19년 친구 했으니까 딱 19년만 연애하고 안 되겠으면 그때 가서 얘기해"라고 말했다.여은호의 고민은 달랐다. 장래희망조차 '아무거나'라고 적은 그는 차도현과 자신의 미래를 비교하며 10년 뒤에도 두 사람이 함께할 수 있을지를 고민했다. 차도현은 앞으로 함께 살 집을 이야기하며 자신의 집에서 하고 싶은 일을 하면 된다고 여은호를 안심시켰다.연애를 시작한 뒤 두 사람의 관계도 달라졌다. 차도현은 연애 7일을 맞아 여은호에게 '우정'과 '영원한 사랑'이라는 꽃말을 가진 노란 장미를 건넸다. 여은호는 "넌 친구랑 손잡고 키스하냐. 난 아니다. 우정이랑 사랑이 어떻게 같냐"고 말했다.스무 살을 맞은 두 사람은 새해를 함께 보냈다. 폭죽을 바라보며 서로의 마음을 확인한 뒤 첫날밤을 보냈고, 다음 날 새벽에는 함께 해돋이를 보며 소원을 빌었다.이후 두 사람은 교복을 입고 놀이공원 데이트를 즐겼고 나란히 고등학교를 졸업했다. 차도현이 여은호에게 함께할 미래까지 제안하면서 두 사람의 관계 역시 그대로 이어지는 듯했다.그러나 졸업 이후 상황이 달라졌다. 부모님의 가게 일을 돕던 여은호는 권이한과 대화를 나누던 중 차도현과 "헤어졌다"고 밝혔다. 앞서 19년 동안 연애하자고 약속했던 두 사람이 실제 연애를 시작한 지 얼마 지나지 않아 결별한 사실이 드러난 것.두 사람이 헤어진 구체적인 이유는 아직 공개되지 않았다. 최종회만을 남겨둔 가운데 차도현과 여은호가 다시 관계를 이어갈지도 남은 이야기의 핵심이 됐다.'하절기'는 19년 동안 소꿉친구로 지낸 차도현과 여은호가 어느 여름을 기점으로 친구와 연인의 경계를 넘나들며 벌어지는 이야기를 그린 BL 드라마다.총 10부작으로 제작된 '하절기'는 웨이브에서 매주 금요일 자정 2회씩 공개된다. 다음 주 9, 10화를 끝으로 종영한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr