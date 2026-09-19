'나의 유죄인간' 김호준 CP가 배우 김정현을 캐스팅하는 과정에서 고민이 있었다고 밝혔다./사진제공=tvN

'나의 유죄인간' 김호준 CP가 배우 김정현을 캐스팅하는 과정에서 고민이 있었다고 밝혔다./사진제공=tvN

'나의 유죄인간' 김호준 CP가 배우 김정현을 캐스팅하는 과정에서 고민이 있었다고 밝혔다.tvN '크리에이터 톡 2026'이 16일 서울 마포구 CJ ENM 탤런트스튜디오에서 열렸다. 이날 김호준 CP는 김정현을 비롯한 '나의 유죄인간' 주요 배우들의 캐스팅 비하인드를 공개했다.'나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 그린다. 임시완, 설인아, 김정현, 연우 등이 출연한다.김 CP는 김정현과 처음 만났을 당시 캐스팅을 두고 고민이 있었다고 털어놨다. 그는 "김정현 배우는 주연 배우고, 이전 작품에서도 1번 롤로 작품을 했던 만큼 서브 주연을 맡기는 것에 고민이 많았다"고 말했다.그러나 김정현은 적극적으로 캐릭터를 준비해왔다. 김 CP는 "오히려 본인이 8가지 톤앤매너를 가져와서 리딩을 해줘 고마웠다"고 당시를 떠올렸다. 김정현은 극 중 로맨스와 브로맨스를 오가는 역할을 맡는다. 김 CP는 "로맨스와 브로맨스를 넘나드는 브리지 역할을 너무 잘해줬다"고 만족감을 내비쳤다.또 한명의 서브 주연인 연우의 캐스팅 과정도 소개했다. 김 CP는 "감독님과 나의 사심 캐스팅이 있었다"고 너스레를 떨며 "압도적인 비주얼이 중요하다고 생각했다"고 밝혔다. 이어 "연우 배우가 예쁜 건 모두가 다 아는 사실이지만 생동감 있는 역할을 제시했다"며 "머릿속에서 상상했던 그대로 나와준 '말 잘 듣는 AI 캐릭터'가 나왔다"고 설명했다.'나의 유죄인간'은 10월 19일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr