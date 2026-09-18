한혜진이 후배 모델 한지영에게 뉴욕행 티켓을 선물했다. / 사진='한혜진' 유튜브 캡처

한혜진이 후배 모델 한지영에게 뉴욕행 티켓을 선물했다. / 사진='한혜진' 유튜브 캡처

톱모델 겸 방송인 한혜진이 경제적 어려움 속에서도 꿈을 포기하지 않는 후배 모델을 위해 뉴욕행 항공권을 선물했다.지난 17일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '한혜진이 바라본 모델들의 현실'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 한혜진은 자신과 20년 이상 연차 차이가 나는 7년 차 후배 모델 한지영의 하루를 따라다니며 관찰했다.한지영은 지난 4월부터 모델 수입이 거의 제로(0원)에 가까워 카페와 행사, 음식점 서빙 등 아르바이트로 생계를 유지하고 있다고 밝혔다. 특히 뉴욕 컬렉션 도전 당시 "모델 아파트 침대 하나 값이 한 달에 430만 원에 달했다"며 경비를 마련하려 자취방 보증금까지 뺐던 고충을 털어놨다.한혜진은 서울 컬렉션 현장을 찾아 한지영의 패션쇼 무대를 지켜봤다. 그는 "오디션, 피팅, 리허설을 거쳐 준비하지만 정작 쇼는 단 20분 만에 끝난다"며 씁쓸해했다. 쇼가 끝나자마자 한지영은 아르바이트 장소로 향했고 한혜진은 이를 묵묵히 응원했다.한혜진은 편지와 선물도 전달했다. 편지에는 "꿈은 이루었을 때보다 꿀 때가 더 행복한 것 같다. 너는 지금 꿈을 꾸고 있으니 더없이 행복하렴"이라는 문장이 적혀있었다. 한지영은 한혜진의 편지를 보고 눈물을 흘렸다.한혜진은 한지영의 이름으로 뉴욕행 비행기 티켓을 예매해 선물했다. 특히 이 티켓의 출발일은 20년 전 한혜진이 처음 뉴욕으로 향했던 날짜(1월 26일)와 같아 의미를 더했다. 선물을 확인하고 눈물을 흘린 한지영은 "내년에 정말 잘하고 오겠다"고 감사를 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr