개그맨 곽범이 첫째 딸이 홍대에서 길거리 캐스팅을 받은 적이 있다고 밝힌다./사진=텐아시아DB

개그맨 곽범이 첫째 딸이 홍대에서 길거리 캐스팅을 받은 적이 있다고 밝힌다./사진제공=채널S, MBN

개그맨 곽범이 첫째 딸이 홍대에서 길거리 캐스팅을 받은 적이 있다고 밝힌다.18일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 12회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 곽범, 김지유와 함께 전주의 맛집을 찾아간다. 곽범은 직접 맛집 선정에 나선다. 그는 "맛집 선정을 두고 진짜 고민이 많았다. 이번 메뉴는 전주에만 있는 갈비!"라며 일행을 전주 물갈비 식당으로 이끈다.식당으로 이동하던 중 곽범의 두 딸 이야기가 나온다. 전현무가 "범이가 두 딸의 아버지인가?"라고 묻자 곽범은 "13세, 12세인 두 딸의 아빠"라고 답한다. 전현무는 "제수씨와 딸들이 그렇게 미인이라던데?"라며 궁금해한다. 이에 곽범은 "첫째 딸이 홍대에서 길거리 캐스팅을 당한 적 있다"고 밝힌 뒤 직접 사진을 보여준다.사진을 확인한 전현무와 곽튜브는 딸의 외모에 놀란다. 두 사람은 "와, 완성형 얼굴이네!"라며 감탄한다. 네 사람은 곽범이 추천한 전주 물갈비 원조 식당을 찾지만 예상치 못한 상황과 마주한다. 식당에 '재료 소진' 안내문이 붙어 있었던 것. 결국 곽범은 원조 식당 대신 분점으로 일행을 안내한다.분점에서 물갈비를 주문한 네 사람은 음식이 끓기를 기다리며 '김지유 초상화' 대결을 펼친다. 미대 출신인 곽범과 '무스키아' 전현무가 각각 김지유를 그리기로 한 것. 두 사람은 진지하게 그림을 완성하지만 정작 김지유의 반응은 냉랭하다. 완성된 초상화를 확인한 그는 "기분이 안 좋아진다"고 말해 웃음을 자아낸다.곽범과 가족 이야기를 비롯한 전주 먹트립은 18일 오후 9시 10분 '전현무계획4'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr