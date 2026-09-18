배우 무진성은 '유부녀 킬러'에서 기영도 역을 맡아 시청자들에게 눈도장을 찍었다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 무진성이 공효진과 꼭 한 번 연기해 보고 싶었다고 밝혔다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연한 무진성을 만나 작품에 관한 이야기를 나눴다. 무진성은 극 중 두루미전자 영업 3팀 대리이자 천재 해커인 기영도 역을 맡았다.무진성은 유보나(공효진 분)의 든든한 후배 기영도 역을 맡아 선배를 향한 사랑과 동경 사이의 미묘한 감정선을 그려냈다. 강한 여성에게 끌리는 기영도는 유보나와 처음 만났을 때 그의 강인한 모습에 매료된다. 이후 유보나를 존경하는 선배이자 좋아하는 사람으로 바라보게 된다.무진성은 유보나를 향한 기영도의 감정에 대해 "처음에는 이성적인 매력을 느꼈다고 생각한다. 하지만 함께 일하면서 유보나의 멋진 모습을 지켜보고, 그 감정이 점차 존경심으로 바뀌었다고 해석했다"며 "후반부에 보인 행동은 모두 존경심에서 비롯됐다고 봤다"고 말했다. 이어 "기영도와 유보나의 관계가 시청자들에게 해석할 여지를 준 것 같아서 재밌다"며 "시청자분들도 각자 자유롭게 받아들여 주시면 좋겠다"고 덧붙였다.공효진과의 연기 호흡에 관해서도 이야기했다. 평소 꼭 한번 함께 연기해보고 싶었던 배우 중 한 명으로 공효진을 꼽은 무진성은 첫 만남을 가장 기억에 남는 순간으로 꼽았다. 그는 "첫 촬영 당시 긴장되면서도 설레는 마음이었다"고 회상했다. 이어 "공효진 선배님을 처음 뵌 날 촬영한 장면이 기영도가 면접에서 유보나와 처음 만나는 신이었다"며 "실제로 처음 만난 데서 오는 감정이 장면에도 자연스럽게 표현된 것 같다"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr