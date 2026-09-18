배우 무진성은 '유부녀 킬러'에서 공효진, 정준원 등과 호흡을 맞췄다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 무진성이 예능 출연에 대한 욕심을 나타내며 주먹을 불끈 쥐었다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연한 무진성을 만나 작품에 관한 이야기를 나눴다. 무진성은 극 중 두루미전자 영업 3팀 대리이자 천재 해커인 기영도 역을 맡아 주인공 유보나(공효진 분)의 든든한 후배로 활약했다.무진성은 평소 진지함에만 머무르기보다 그 안에 유머를 지닌 사람이 되고 싶다고 밝혔다. 이러한 성향은 캐릭터에도 녹여냈다. 그는 "기영도는 완벽해 보이는 인물이지만 조금 더 입체적으로 표현하고 싶었다"며 "권세아(이은샘 분)와의 로맨스에서는 뚝딱거리는 모습을 보여주고, 체육대회 장면에서는 코믹한 면을 살리려고 노력했다"고 설명했다.성동일 역시 무진성의 캐릭터 해석에 공감하며 힘을 보탰다. 성동일은 극 중 두루미전자 영업 3팀 팀장 김봉팔 역을 맡아 연기 호흡을 맞췄다. 무진성은 "선배님께서도 기영도가 천재 해커지만 인간미 있게 보여야 한다고 조언해주셨다"며 "제가 뚝딱거리는 연기를 하면 선배님께서 오히려 더 구박하고 받아주시면서 캐릭터를 살려주셨다"고 말했다. 이어 "대본에는 없던 부분이었는데 정말 감사했다. 역시 내공이 다르다고 느꼈다"고 감탄했다.자연스러운 유머를 추구한다는 무진성은 예능 출연에도 의욕을 보였다. 그는 "내향형이긴 하지만 새로운 도전을 좋아한다. 낯을 가린다는 이유로 못하겠다고 빼는 성격은 아니다"며 "항상 예능에 출연하고 싶다"고 말했다. 이어 "지난해 '미운 우리 새끼'에 출연했는데 탁재훈 선배님께서 예능을 잘한다고 칭찬해주셔서 기분이 좋았다"며 "앞으로도 많이 불러주셨으면 좋겠다"고 당부해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr