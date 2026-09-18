전현무가 곽범의 계속되는 '간 보기' 먹방에 결국 발끈한다./사진=텐아시아DB

전현무가 곽범의 계속되는 '간 보기' 먹방에 결국 발끈한다./사진제공=채널S, MBN

전현무가 곽범의 계속되는 '간 보기' 먹방에 결국 발끈한다./사진제공=채널S, MBN

전현무가 곽범의 계속되는 '간 보기' 먹방에 결국 발끈한다.18일 방송되는 예능 '전현무계획4' 12회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈), 곽범, 김지유가 전주 물갈비를 맛본다. 네 사람은 곽범의 추천받아 전주 물갈비 식당을 찾는다. 당초 방문하려던 원조 식당의 재료가 소진되면서 발길을 돌렸고, 곽범의 안내에 따라 분점에서 식사를 이어간다.물갈비가 끓기 시작하자 곽범은 "졸임 타이밍이 중요하다"고 강조한다. 하지만 정작 자신은 계속해서 고기를 건져 먹으며 일행의 원성을 산다. 곽범은 "졸임 정도를 확인하기 위해 맛만 보는 것"이라고 해명하지만, 시식은 좀처럼 끝나지 않는다. 이를 지켜보던 전현무는 결국 "화가 나서 안 되겠어"라며 불만을 터뜨린다.그 순간 곽범은 "지금 드시면 된다!"고 식사 시작을 알린다. 기다림 끝에 물갈비를 맛본 일행은 "너무 맛있어"라며 식사를 이어간다. 이야기는 자연스럽게 이성과의 플러팅 경험으로 넘어간다.전현무는 김지유에게 "혹시 (이성에게) 통했던 플러팅이 있냐?"고 질문한다. 김지유는 이른바 '무릎 플러팅'을 소개하며 직접 시범을 보인다. 이를 지켜보던 전현무 역시 자기 경험을 떠올린다.전현무는 "사실 난 이런 플러팅도 당한 적이 있다"며 "(상대 여성이) 내 발 위에…"라고 말해 주변을 놀라게 한다. 구체적으로 어떤 상황이었는지는 방송을 통해 공개된다. 전주 먹트립 말미에는 곽범의 사투리 강의도 이어진다. 전주 출신인 그는 지역 사투리를 소개하고 '전주'를 주제로 2행시까지 선보인다.'전현무계획4'는 18일 오후 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr