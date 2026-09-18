배우 무진성은 '유부녀 킬러'에서 권세아(이은샘 분), 범성훈(최우성 분)과 짧지만 강렬한 삼각관계 로맨스를 보여줬다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 무진성이 로맨스 연기에 대한 욕심을 내비치며 아이유에 이어 김태리와도 호흡을 맞춰보고 싶다고 밝혔다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연한 무진성을 만나 작품에 관한 이야기를 나눴다. 무진성은 극 중 두루미전자 영업 3팀 대리이자 천재 해커인 기영도 역을 맡았다. 주인공 유보나(공효진 분)의 든든한 지원군으로 활약하며 극에 힘을 보탰다.기영도는 강한 여성에게 매력을 느끼는 인물이다. 이 때문에 극 초반에는 선배 유보나를 향해 동경과 사랑이 뒤섞인 감정을 품는다. 이후 권세아(이은샘 분)가 불량배들을 소탕하는 모습을 보고 반하면서 권세아를 두고 범성훈(최우성 분)과 삼각관계를 형성한다.평소 여러 인터뷰에서 로맨스 연기에 대한 욕심을 밝혀온 무진성은 이번 작품을 통해 짧게나마 로맨스를 선보인 데 만족감을 표현했다. 그는 "일단 정말 좋았다. 이번 작품을 통해 진정한 로맨스 장인으로 거듭날 가능성을 보여드린 것 같다"고 너스레를 떨었다. 이어 "앞으로 로맨스를 연기할 때 어떤 부분을 보완하고 무엇을 장점으로 살려야 할지 고민해볼 수 있는 좋은 기회였다"고 덧붙였다.무진성은 로맨스 호흡을 맞춰보고 싶은 배우로 김태리를 꼽았다. 그는 지난해 '태풍상사' 출연 당시 본지와의 인터뷰에서 아이유와 로맨스 연기를 해보고 싶다고 밝힌 바 있다. 무진성은 "지난해에는 아이유 씨를 언급했던 것 같다. 올해는 김태리 배우님을 말씀드리고 싶다"며 "김태리 배우의 작품을 모두 봤다. 함께 로맨스 연기를 한다면 좋은 시너지가 날 것 같다"고 이유를 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr