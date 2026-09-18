이적이 딸의 근황을 밝힌다./사진제공=KBS

이적이 딸의 근황을 밝힌다./사진제공=KBS

이적이 뮤지션의 피가 흐르는 딸의 근황을 공개한다.18일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 ‘해투’)는 10회에서는 ‘뿔테 트리오’ 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 스페셜MC 이적, 볼빨간사춘기가 추가합격전의 인생 팀메이트들을 만난다.이날 이적은 “저희 큰 딸이 학교 밴드부에서 키보드를 맡고 있다”라고 밝힌다. 딸 역시 음악인의 DNA를 제대로 물려받은 것. 그러나 훈훈한 아빠 모드도 잠시, 이적은 “(딸의 연주를) 영상으로만 봤는데, 다들 연주를 안 틀리는 데만 신경 쓰느라, 악기에 시선을 고정하더라”라며 음악인 아빠답게 디테일한 수정 포인트를 짚는다.이적은 절친인 ‘뿔테 트리오’ 유재석, 장항준, 윤종신을 쥐락펴락한다고 해 흥미를 더한다. 무대가 끝날 때마다 “왜 이 팀을 탈락시켰던 거예요?”라며 추궁하는가 하면, ‘빈칸채우기’가 등판하자 “친해서 떨어뜨리신 거 아니에요?”라며 거침없이 의혹을 제기한다. 급기야 이적이 “아기가 된 기분이다”라는 감상평을 내놓자 유재석은 “네가 왜 아기가 돼?”라고 반격한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr