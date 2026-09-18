클로즈 유어 아이즈 / 사진=언코어

그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES, 클유아)가 새 앨범 발매에 앞서 수록곡을 선보인다.클로즈 유어 아이즈는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 '256th Note'의 수록곡 'Open Your Eyes'(오픈 유어 아이즈)를 공개한다.'Open Your Eyes'는 재즈의 자유로운 구성과 즉흥성을 힙합과 R&B 방식으로 풀어낸 곡이다. 피아노 아르페지오 루프와 빠른 드럼을 중심으로 피아니스트 요한 킴(Yohan Kim)의 건반 연주, 재즈 색소포니스트 제이콥 스케스니(Jacob Scesney)의 색소폰 연주가 더해졌다. 멤버 전민욱과 켄신은 작사에 참여해 자신들의 감성을 가사에 담았다.이 곡은 오는 30일 발매되는 '256th Note'의 첫 번째 트랙이다. 앨범명 '256th Note'는 짧은 순간을 나타내는 256분음표에서 착안했다. 찰나에 지나가는 여러 감정을 음악으로 기록한다는 의미를 담았다. 클로즈 유어 아이즈는 앨범 전체를 공개하기 전 선공개 곡을 통해 신보의 음악적 색깔을 먼저 보여준다.네 번째 미니앨범 '256th Note'는 오는 30일 오후 6시 발매된다. 같은 날 오후 8시에는 온·오프라인 컴백 라이브를 열고 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr