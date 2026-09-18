배우 배현성이 영화 '실낙원' 제작보고회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배현성이 '실낙원'을 통해 연기 변신에 나선다.18일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 제작보고회가 열렸다. 연상호 감독과 배우 김현주, 배현성이 참석했다.'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마에게 죽은 줄로만 알았던 아들이 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러. 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐으며, 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션을 통해 아시아 프리미어로 상영된다.김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영 역을 맡았다. 배현성은 9년 만에 돌아온 아들 류선우를 연기했다.'지옥2'에 특별출연한 것 외에 연상호 감독과 본격적인 작업은 처음인 배현성은 "대본이 몰입되고 좋았다. 제가 지금까지 했던 연기와 다른 새로운 얼굴을 보여줄 수 있다는 기대감에 하게 됐다"고 밝혔다.극 중 류선우는 엄마가 기억하던 9년 전 순수한 아이가 아닌 낯선 모습을 보여준다. 배현성은 "그동안 나는 힘들게 살아왔는데, 9년간 AI 아들과 살아왔다는 엄마에게 서운하고, 원망도 있었을 것 같다. 선우의 그런 어두운 감정을 드러내려고 했다"고 설명했다.'실낙원'은 오는 10월 21일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr